‘Verdiblancos’ no la metieron y perdieron

En el último duelo de la pasada jornada sabatina corres-pondiente a la fecha 3 de la Liga Águila II, Deportivo Cali en su estadio no pudo superar al Once Caldas de Francisco ‘Pacho’ Maturana y salió derrotado 1-2 ante su hinchada.

Los primeros 25 minutos Deportivo Cali estuvo en una meseta futbolística que le impidió expresar su mejor funcionamiento. Pero después el cuadro ‘azucarero’ reaccionó tomando las riendas del partido y metiendo al Once Caldas en su arco. Fueron más de 10 pelotas de gol que atajó el arquero ‘albo’ José Fernando Cuadrado, ahogando en varias oportunidades el grito de gol de la hinchada ‘verdiblanca’.

Cuando mejor jugaba Deportivo Cali, llegó el primer gol del cuadro ‘blanco blanco’, Dávinson Monsalve centró, Marcos Acosta cabeceó y el rumbo de la esférica se desvió en la espalda de Jefferson Duque desubicando al cancerbero Ricardo Jeréz. Cuatro minutos después, el central Néstor Moiraghi de buen rendimiento en su debut, ocasionó un supuesto penal, que generaría la segunda anotación del Caldas. Sobre esta jugada, el defensor argentino expuso su opinión:

“Un penal que a mi criterio no lo es, pero no hay reproche porque nada va a cambiar. Debo destacar la actitud del equipo, fuimos muy agresivos a la hora de atacar, pero no concretamos en el momento justo. Tuvimos que sufrir esta derrota pero con tranquilidad porque jugando así, seguro vendran mas victorias que derrotas”, explicó Néstor Moiraghi.