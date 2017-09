Usuarios de la EPS Medimás exigen respuesta a tutelas

“La superintendencia cerró y no salió, nosotros queremos que nos respondan por las quejas que tenemos desde agosto”, señaló Leila Salas, madre de un niño discapacitado, usuarios de la EPS Medimás que no están recibiendo medicamentos, ni tratamientos oportunos desde agosto.

Un grupo de madres de niños con discapacidad, cáncer y enfermedades de alto costo se reunió este viernes en las afueras de la sede regional de la Superintendencia de Salud para exigir respuesta a las tutelas que han presentado a la EPS.

“Mi hija toma depakine, que es un medicamento anticonvulsivo que no se debe suspender y a nosotros nos ha tocado estarlo comprando porque desde el 6 de agosto no me lo autorizan. Cada frasco tiene un precio de $37.000, pero debe tomarse 10 al mes”, acotó Salas.

Salas manifestó que desde el 1 de agosto que la EPS Medimás asumió a los usuarios de la antigua Cafesalud, han interpuesto cerca de 60 tutelas ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“No tenemos quién nos entregue los insumos pos. Lo poco que nos han autorizado no está en las droguerías”, manifestó Leila Salas, mamá de una niña en condición de discapacidad con problemas neurológicos.

Por su parte, el presidente de Medimás, Hernán Briseño, manifestó que “hemos garantizado la atención de 1.000 pacientes con cáncer en Cali, con uno de los prestadores oncológicos más prestigiosos del departamento”.