Un Salsódromo de talla internacional

Marie Groethuysen es una alemana de 31 años a quien su espíritu aventurero la llevó a emprender un viaje por Suramérica este año, sin embargo ese viaje que sería de un par de semanas, se convirtió en un larga estadía en Cali. Primero aprendiendo a bailar salsa y después preparándose para participar en el Salsódromo, el desfile más importante de la Feria de Cali.

“Escuché un poco de salsa en Alemania y tengo amigos que bailan salsa, siempre me gustó, y quería hacer un curso de salsa pero en Alemania nunca tuve la oportunidad”, dice Marie con un español casi perfecto.

En marzo de este año, Marie salió de Munich, Alemania, con la idea de conocer varios países de Suramérica entre ellos Colombia, y regresar a su ciudad, pero durante el viaje los planes cambiaron.

“En Cali estuve tres días. Fue una visita rápida porque estaba con dos amigas que iban a pasear a otros países, pero ese tiempo fue suficiente para enamorarme de esta ciudad”, comentó Marie.

Luego de tres semanas en Perú y Ecuador, Marie regresó a Cali con el objetivo de estar 15 días. Ese tiempo, además de conocer la ciudad, lo usuaría para aprender a bailar salsa, luego se reuniría con su mamá.

“Tuve que salir porque mi mamá venía a visitarme para viajar juntas. Visitamos otras ciudades de Colombia y estuvimos un mes en Ecuador, luego viajaría a Chile para tomar un vuelo rumbo a Alemania pero me dije: Todavía no me quiero ir, quiero saber más de Colombia, quiero más salsa, quiero quedarme en Cali”, dijo la joven alemana.

De la salsa al salsódromo

Groethuysen inició sus clases de salsa en Arrebato Caleño, una escuela en el barrio San Antonio. Pero además de aprender a bailar, ayudaba a sus compañeros – extranjeros – que querían aprender a bailar y no tenían pareja para hacerlo.

“Nunca he bailado en mi vida, solo cuando era niña. Es muy bueno aprender a tener control de la música, ser capaz de moverse de una manera bonita al ritmo de la melodía, y también bailar con otra persona y sentir la energía y la armonía”, comentó Marie.

En septiembre, Nhora Alejandra Tovar la directora de Arrebato Caleño, le propuso a Marie participar en el salsódromo en la modalidad de bailadores sociales (personas que baila bien salsa pero no generan ningún recurso por ello, es decir no son profesionales en este arte). “No sabía mucho de la Feria de Cali, no estaba consciente de todo lo que es, pero nos mostraron videos y ahí comprendí todo lo que representa”.

La preparación incluyó muchas horas de ensayo. “En la audición para saber si podíamos estar o no en el salsódromo teníamos que bailar cuatro ritmos: salsa caleña, boogaloo, son y mambo, entonces nos preparamos muy bien, teníamos clases todos los días”, dice Marie.

Este proceso de aprender a bailar salsa y luego participar en el salsódromo, tuvo sus dificultades. “Un problema era la comunicación entre las parejas porque los caleños aprendieron a bailar en la discoteca y escuchando música, y nosotros lo hicimos teóricamente. Por ejemplo, en uno hacemos esto, en dos hacemos este giro, en tres volvemos a la posición inicial, pero los caleños solo sienten la música y nosotros contando todo el tiempo”, expresó Marie.

Enseñando salsa

La escuela de salsa Arrebato Caleño está enfocada en los extrajeros. “Tuvimos la visión de trabajar con caleños pero por estar en San Antonio y ser un foco de extrajeros, nuestro trabajo se ha enfocado más con ellos”, explicó Nhora Alejandra Tovar, directora de esta escuela.

En medio de este proceso sur-gió la idea de participar con ex-tranjeros en el espacio de bailadores sociales del Salsódromo.

“Somos un grupo de 12 parejas de Japón, Bolivia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglate-rra que se han preparo aquí en la escuela y estaramos en el Salsódromo”, comentó Tovar.

De Florida a Cali

En abril de este año Gabrielle Fuerte de Florida, Estados Unidos, llegó para trabajar en la Cali dictando clases de inglés y terminó quedándose para aprender a bailar salsa y participar en el Salsódromo.

“Viví tres años en Korea del Sur y dije que quería conocer otro país. Mi mejor amiga es colombiana, por eso terminé en Cali aprendiendo a bailar salsa”, dice Gabrielle.

“Llegué a San Antonio, me gustó mucho el barrio y luego empecé a aprender a bailar salsa. La música me hace feliz y quiero aprender el estilo caleño porque es un estilo único, y si vivo aquí necesito aprenderlo”, expresó Fuerte de 28 años.

La preparación para el Salsódromo fue extenuante, dice Gabrielle. “Fue un poco duro, necesitaba practicar una o dos horas diarias y la conexión con tu pareja es un poco difícil a veces”.

Una de las razones por las que Fuerte está en Cali es por la calidad de su gente. “Aquí la gente te recibe como en familia, es mu cálida, amable, por eso estoy aquí todavía”.