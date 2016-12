Un mea culpa ¿y el tuyo?

Redacción: Javier Baquero – Jaba

¿Por qué será que en los tendidos de las plazas la gente no llena el oscuro cemento, porque será? No sé pero ese tema es preocupante, algunos dicen que no hay afición y eso no es verdad, pues no han muerto tantos abonados, que las boletas son costosas, quizás, pero más costoso es un sinnúmero de eventos y se llenan. Entonces ¿qué nos pasa?

Serán los carteles, será la falta de publicidad, serán los toros que ya no embisten, serán los matadores que brindan espectáculo, que será?

Podremos buscas muchos responsables y eso puede ser bueno, pero lo fundamental sería, creo yo que todos, pero todos, todos hiciéramos un mea culpa. Empresarios, organizadores, matadores, subalternos de a pie y de a caballo, perio-distas, mozos de espadas, areneros, público y hasta el más tapado de los que de una u otra forma hacemos parte de este tinglado o templo del toreo.

Ayer al ver la plaza prácticamente vacía me dije, que dolor ver tanto cemento, tanta ausencia, tanta pasividad frente al inicio de la feria de Cali. Y en ese momento y luego de algunos avatares para poder ingresar a la plaza para cubrir el festejo, pensé incluso en colgar mi traje de periodista taurino y es que nosotros, los que nos decimos llamar hermanos en el toro, somos los que más nos agredimos, nos vulneramos el amor por el arte, nos pasamos por alto que afuera hay enemigos que están a la espera de que nosotros decaigamos nuestro espíritu.

La fiesta de los toros es como la relación con la mujer amada, hay que cultivarla, hay que protegerla, hay que respetarla, hay que ser consecuente con ella, hay que amarla por encima de todos los momentos que le ataquen la integridad.

Ahora bien, también ahí que consentirla, corregirla y encaminarla por la senda del permanecer. Hay que entrar en consonancia con el momento y con el futuro, hacer ese mea culpa y aportar a la relación, o ella, sin lugar a dudas se nos acabará. Esa es la invitación, a que todos nos pongamos la mano en el corazón taurino y hagamos desde nuestra orilla lo que tenemos que hacer, todo siempre en beneficio de la fiesta, que es nuestra pasión, que es nuestra vida.