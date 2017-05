Última oportunidad para normalizacón tributaria

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO – GERENTE

EMAIL: RGARCIA@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Por medio de la Ley 1739 de 2014 se creó con carácter temporal el Impuesto de Normalización Tributaria el que es Complementario del Impuesto a la Riqueza.

A través de esta figura, los contribuye que presenten cualquiera de las siguientes situaciones podrán normalizar sus estados patrimoniales ante el fisco nacional:

1. Que hayan omitido activos pueden declararlos durante los años gravables de 2015, 2016 y 2017, previo el pago de la tarifa correspondiente.

2. Que hayan incluido en sus denuncios rentísticos pasivos inexistentes, pueden retirarlos de estos durante los años gravables de 2015, 2016 y 2017, previo el pago de la tarifa correspondiente.

La Normalización Tributaria es un impuesto que se causa al momento de retirar pasivos inexistentes o de incluir activos omitidos en declaraciones anteriores, posibilidad a la cual puede acudir el contribuyente como última oportunidad, sin sanción alguna, atendiendo el calendario de vencimiento que comienza el próximo 9 y termina el 22 de mayo conforme el último dígito del

RUT. También lo podrá hacer hasta antes del 31 de diciembre de 2017 liquidando las correspondientes sanciones de extemporaneidad. La tarifa aplicable a la Normalización

Tributaria, que comenzó en el 2015 con el 10%, ahora es del 13% liquidado sobre el mayor valor del patrimonio normalizado.

Lo que dice la Corte

Es de indicar que la Corte Constitucional con Sentencia 551 de 2015, dejó en firme los mecanismos de la Normalización Tributaria, lo que genera para el contribuye dispuesto a sanear la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, certeza jurídica del asunto y no se expone a sanciones o multas en el futuro; sin embargo, la

Corte en su sentencia deja en claro que en el futuro, el gobierno no podrá acudir a estos mecanismos que lesionan o colocan en desventaja a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Beneficios

De acuerdo con lo expresado por el Director de la DIAN, quienes se acojan al mecanismo de la Normalización Tributaria van a sanear su situación tributaria, pues la normalización no tiene ninguna implicación penal respecto de los errores y omisiones de las declaraciones anteriores; así no tendrán ninguna complicación adicional, y como complemento de ello, quienes no se acojan y no normalicen su situación patrimonial frente a las autoridades, persistiendo en las malas prácticas pueden terminar acusados penalmente y pagando una multa equivalente al 20% del valor del activo, dado que la última reforma tributaria incluyó como delito la “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”.

Según la norma, quien incurra en esta conducta por una suma superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes podría ir a la cárcel por un periodo entre 48 y 108 meses.

Adicionalmente, por la imprecisión en la declaración tributaria se haría acreedor a una multa de 200% del impuesto a cargo dejado de pagar.

De otra parte, es de indicar que cada vez será más difícil ocultar activos en el exterior, puesto que el gobierno ha dispuesto con más de 200 países, acuerdos para intercambio de información, lo que hará que sea más factible la detección de patrimonios omitidos por parte de las autoridades tributarias. Esta situación se evidenció con la entrega de Estados Unidos el pasado 6 de abril, del primer paquete de información de colombianos con activos financieros en Estados Unidos para las vigencias fiscales de 2014 y 2015, situación esta que se consolida con la incorporación de Colombia en la OCDE (Organización de Cooperación de Desarrollo Económico) y su Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información que lo constituye 106 países a la fecha.

Es de tener en cuenta que esta normalización es sólo tributaria como quiera que declarar los activos omitidos no implica la legalización de los mismos, si su origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente, con el lavado de activos o la financiación del terrorismo (LA /FT). Sólo en el año gravable en que se declaren los activos omitidos o los pasivos inexistentes, formarán parte del patrimonio del contribuyente y se deben tener en cuenta en las declaraciones de Renta futuras.

En SMS Colombia, contamos con los profesionales que lo podrán conducir de una manera exitosa a normalizar su situación fiscal y disfrutar de la tranquilidad de su patrimonio en el futuro. Consúltenos.