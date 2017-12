Susana Correa prevé crecimiento del uribismo en el Valle

La mayoría de los senadores del Centro Democrático que buscan la reelección no están muy a gusto con la decisión de que la lista de la colectividad sea abierta, pues ahora no solo tendrán que contarse individualmente si no que también tendrán que competir entre ellos y con los candidatos nuevos.

Y es que pocos de los senadores del uribismo se dedicaron a construir partido en sus regiones y ahora corren el riesgo de quemarse…

No es el caso de la congresista vallecaucana Susana Correa, quien desde hace cuatro años, cuando aún no era senadora, empezó el trabajo dedicado de ir municipio por municipio, construyendo la estructura del partido en el Valle.

Si Correa, que -desde agosto, cuando se creía que la lista volvería a ser cerrada- decidió no aspirar de nuevo al Senado, hubiera estado otra vez en la lista, sería de las pocas que contaría con los votos necesarios para repetir.

Por eso Graffiti la consultó para conocer las proyecciones electorales que hace para el uribismo en el Valle del Cauca.

“Nosotros sacamos alrededor de 127 mil votos en el Valle del Cauca hace cuatro años, con eso hubieramos sacado dos senadores en lista abierta, por eso creo que ahora, que hemos crecido, podemos llegar a sacar mínimo dos”, dijo la Congresista.

Sobre la Cámara de Representantes por el Valle, Correa cree que el Centro Democrático tiene seguras dos curules y peleará la tercera.

* * *

Desde ayer la Senadora vallecaucana acompaña al expresidente Álvaro Uribe y al candidato presidencial Iván Duque en una maratón que inició en Quindío y Risaralda, y que llegará hoy al Valle del Cauca.

Hoy, muy temprano, Uribe y Duque estarán en Cartago, luego pasarán a Tuluá y Buga, y hacia el final de la tarde llegarán a Cali, donde participarán en un conversatorio en el oriente de la ciudad, en el que también estarán los candidatos a la Cámara y al Senado por el Valle del Cauca.

Al preguntarle sobre la elección de Iván Duque como candidato único del Centro Democrático a la Presidencia de la República, la senadora Susana Correa se mostró muy satisfecha.

La Congresista vallecaucana recordó que en el tema presidencial ella era zuluaguista, pero desde el momento en el que quedó claro que Óscar Iván Zuluaga no podría estar en el grupo de precandidatos, respaldó a Iván Duque.

“Es muy bueno, es brillante y es muy joven; desde cuando quedaron los cinco, mi candidato era Iván Duque”, dijo la Senadora.