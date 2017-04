Si todos fuéramos Yuri

La semana pasada hubo un gran debate en torno a la seguridad de Cali. Dos episodios generaron la controversia. Primero, el llamado del Alcalde a “no dar papaya” en el sentido de implementar medidas de autoprotección para contrarrestar delitos como el robo.

El Alcalde no dijo nada que los caleños no sepamos o no ejerzamos. Hace mucho Cali es una ciudad enrejada, en todas las unidades residenciales los presupuestos de seguridad son cuantiosos, las casas son monitoreadas con sensores, los seguros contra robo son populares, no hay ba-rrio en el que no haya “guachimán” y en las conversaciones sociales es frecuente oír creativas estrategias para no ser blanco fácil.

En una primera instancia le di, con resignación, toda la razón al Alcalde. No podemos dar papaya, la inseguridad es nuestra realidad. Luego, sucedió el segundo episodio: le robaron el carro a la medallista olímpica Yuri Alvear y la Policía lo recuperó en menos de dos horas. Se implementó un plan candado, entraron en funcionamiento los cuadrantes y por la presión de las autoridades los delincuentes abandonaron el vehículo.

Una historia con final feliz. Entonces, ¿porque llovieron más críticas? A los caleños no nos gustó comprobar que la seguridad sí funciona pero si se es un medallista olímpico. La seguridad debe garantizársenos a todos. La resignación no puede ser la solución a ninguno de los problemas de Cali.

Si el caso de Yuri fuera la norma y no la excepción, otra historia estaríamos contando y sería a los delincuentes a los que les estaríamos diciendo que no den papaya. La administración está haciendo su parte aportando los recursos, ahora tiene que exigir resultados.