Ayer inició la segunda jornada de la Champions League con lo siguientes resultados:

Martes 26 de septiembre

Borussia Dortmund: 1 – Real Madrid: 3

Sevilla: 3 – Maribor: 0

Spartak Moscú: 1 – Liverpool: 1

Manchester City: 2 – Shakhtar Donetsk: 0

Nápoles: 3 – Feyenoord: 1

Besiktas: 2 – Leipzig: 0

Mónaco: 0 – Porto: 3

Apoel: 0 – Tottenham: 3

Hoy miércoles 27 de septiembre continuará esta apasionante jornada del certamen más importante del fútbol mundial con duelos de máximo interés en nuestro planeta fútbol.

El Bayern Munich de James Rodríguez visitará al Paris Saint Germain de Neymar, por su parte Juan Guilleromo Cuadrado con ‘La Juve’ recibirá al Olympiacos de Felipe Pardo, entre otros encuentros.

Acá la parrilla completa de hoy miércoles 27 con inicio a las 13:45 (horario colombiano):

Basilea vs. Benfica.

CSKA Moscú vs. Manchester United.

Anderlecht vs. Celtic.

Paris Saint Germain vs. Bayern Múnich.

Qarabag FK vs. Roma.

Atlético de Madrid vs. Chelsea.

Juventus vs. Olympiacos.

Sporting Lisboa vs. Barcelona.