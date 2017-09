Se requiere una cirugía cultural

¿Por qué aún hay personas dispuestas a que cualquiera les realice un procedimiento estético?

Nueve mujeres han muerto este año en Cali debido a complicaciones derivadas de cirugías estéticas. Resulta sorprendente e incomprensible que, pese a todas las advertencias, haya personas dispuestas a correr riesgos por vanidad.

También sorprende que pese a la proliferación de clínicas de garage y centros de estética que realizan procedimientos que deben ser practicados exclusivamente por médicos especialistas, las autoridades de salud no tengan controles más estrictos.

Hace una semana la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica advirtió que en el 90% de las aplicaciones que se realizan para el aumento de gluteos en Colombia se utiliza silicona industrial, una sustancia que con el paso del tiempo puede ocasionar no solo deformidad, sino serias complicaciones de salud y hasta la muerte. En el 90% de los casos estos procedimientos son realizados por esteticistas.

La información sobre muertes y complicaciones deberían bastar para que una persona en uso de sus facultades mentales se abstenga de correr riesgos, pero no es así. ¿Por qué las advertencias no sirven? ¿Por qué una persona está dispuesta a permitir que alguien no capacitado le realice un procedimiento invasivo? Sin duda, lo que hay detrás es algo muy fuerte, un factor cultural, una sociedad que impone un patrón estético que muchos buscan cumplir a toda costa.

En ese sentido, además de controles para cerrar clínicas de garage y centros de estética en los que se realicen estos procedimientos, y de duras sanciones para quienes los realizan, se requiere un trabajo más de fondo, porque esto además de ser un problema de salud es un problema de educación.

Mientras no se trabajen los factores culturales que hay detrás de este problema, estos procedimientos tendrán demanda y habrá gente inescrupulosa dispuesta a lucrarse de ella.