Se intensifica debate por militarización en Cali

A raíz de las manifestaciones que realizaron decenas de mujeres este miércoles, en la Plazoleta del CAM, donde exigían estrategias más contundentes en contra de la inseguridad en Cali y más protección para ellas y sus familias, el debate de si la ciudad debe ser militarizada o no volvió a tomar fuerza.

“Si bien es cierto que los índices de homicidios en la ciudad vienen disminuyendo, no es menos cierto que los otros delitos como el atraco en las calles, el hurto de vehículos y de residencias han tenido un alza considerable, siendo situaciones que generan un gran impacto social negativo para la tranquilidad ciudadana”, manifestó el concejal Fernando Tamayo (derecha), quien considera que “la militarización no da más espera”.

“Contraproducente”

Según el Personero municipal, Héctor Hugo Montoya (izquierda), militarizar la ciudad significaría enviar un mensaje equivocado de que la Policía no ha sido eficiente y esto sería contraproducente.

“Lo que hay que hacer es articular todas las fuerzas en ciertos sectores. Si se miran las cifras de la cantidad de muertes violentas y la inseguridad, estos hechos se están presentando en unos sectores marcados: en la comunas 13, 14, 15, 18, 20, 21; algún sector de la ladera y en el centro de la ciudad hay unos sectores en los que es deficiente el tema de la seguridad”, precisó Montoya.

No se contempla

Recientemente la secretaria de Seguridad de Cali, María Ximena Román, reiteró que esta medida no está contemplada para la ciudad, “es una medida de excepción que no se va a usar en Cali, no vamos a reemplazar a la autoridad civil y armada de la Policía por la militar, sin embargo, hemos venido trabajando de manera articulada en zonas de ladera y en los corregimientos con el Ejército que en algunas actividades nos está acompañando para fortalecer los esquemas y las estrategias de seguridad.