Salud Total cambia de sedes

La EPS Salud Total realizó cambios en algunas ciudades de Jamundí, Palmira y Yumbo, tenga en cuenta desde ahora los nuevos horarios y puntos de atención.

En Palmira, la IPS donde ahora le prestarán los servicios de salud es el Centro de Excelencia Santa Helena ubicada en la Carrera 24 No. 34-62, barrio Obrero y los teléfonos para citas son 2874444 – 2874949. El horario de atención será de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 12 del mediodía.

El Punto de Atención al Usuario – PAU se traslada a la calle 32 A No. 27-45, Parque La Factoría con el horario de de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 8:00 a 11:00 a.m.

En Jamundí, la IPS donde ahora le prestarán los servicios de salud es el Centro Médico Jamundí, ubicada en la carrera 2 No. 10-111, la cual atenderá a los usuarios de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12 m. – 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 12 m.. El nuevo número telefónico para citas médicas es el 5166907.

Y finalmente en Yumbo, la atención se traslada al Centro Médico de Yumbo CP, ubicada en la calle 10 No. 6 – 09. El horario de atención es de lunes a viernes: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12 m. Para solicitar citas para medicina general llamar al 6692251, para odontología 6696269 y para promoción y prevención 6959164.