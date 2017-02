Salud, de mal en peor

Los problemas del sistema se tornan inmanejables, urge una reforma estructural

La toma de una sede de la EPS Cafesalud en Cali por parte de familiares de pacientes, en su mayoría niños con enfermedades graves, a quienes no les han cumplido con los medicamentos ni con la atención, evidencia que el problema del sistema de salud es cada vez más complejo. Paralelamente, en otro punto de la ciudad usuarios de Coomeva protestaban por dificultades en la atención de pacientes de alto costo.

El desespero de los usuarios se debe a que ya ni siquiera las órdenes judiciales garantizan el cumplimiento por parte de las entidades prestadoras de salud.

¿Qué implicaciones tiene para un paciente con cáncer no recibir la quimioterapia a tiempo? ¿Cuántos pacientes sufren complicaciones mayores o mueren por no recibir una atención oportuna?

Si el Gobierno Nacional no toma cartas en el asunto, los problemas por casos de vías de hecho serán cada vez más recurrentes, pues los incumplimientos por parte de las EPS no pararán mientras el sistema de salud no sea sometido a una reforma estructural. solución necesariamente pasa por una evaluación seria desde el punto de vista financiero, para determinar una cobertura real y costeable.

El régimen contributivo y el régimen subsidiado no se pueden seguir viendo como negocios en los que lo conveniente es que la gente se enferme para que los intermediarios ganen más. Si la atención en salud se enfoca en la prevención, los recursos se optimizarán y se podrá brindar una mejor atención a quienes padezcan problemas mayores.

Dejar que el sistema de salud se quede como está es un atentado contra todos los colombianos, pues más temprano que tarde será totalmente insostenible. El Gobierno y el Congreso tienen la palabra.