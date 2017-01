Rio Cauca, sigue la bomba de tiempo

Las bajas presiones atmosféricas que han aumentado drásticamente el caudal del río Cauca, dejó varios departamentos del Valle afectados, en el caso de Cali, indica la Secretaría de Gestión del Riesgo Municipal, 23 kilometros de terreno que colinda con el jarillón, resultaron impactados con los más de 800 metros cúbicos que ocasionaron la emergencia.

En medio de la alerta amarilla, Rodrigo Zamorano, jefe de la cartera de gestión, alertó que en el jarillón no deben haber estructuras, animales ni personas, dado que los humanos dejamos comida y esto atrae a la hormiga arriera, una de los insectos que más debilita el terreno. Y pese a que el nivel del río empezó a bajar, es evidente que el Cauca es una bomba de tiempo para la ciudad y por eso deben los trabajos de recuperación del Jarillón del Río Cauca, porque es un riesgo latente para quienes hoy lo habitan y en general para todos los caleños.

Hasta el lunes, aseguró el alcalde Maurice Armitage, fueron atendidas 2.360 familias de los sectores de Puerto Nuevo, El Hormiguero y Navarro que resultaron afectadas con la creciente del río, quienes fueron aprovisionadas con mercados y kits de aseo y cocina y poco a poco han ido recibiendo carpas, colchonetas, alimentos no perecederos y frazadas a la vez que se incluyen en la verificación y el respectivo censo.

Medidas

Desde el pasado domingo se instaló un puesto de mando unificado desde donde se coordinan las acciones entre los diferentes organismos de socorro y dependencias del orden local, regional y nacional, para atender la emergencia. Igualmente se empezó a recibir la ayuda del Gobierno Nacional, que a la fecha ha priorizado varios proyectos para fortalecer el jarillón del río Cauca con una financiación cercana al 80%, el resto, dice Zamorano, ha sido con el presupuesto de Emcali, CVC y el municipio.

Por su parte, Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, indicó con el reasentamiento que se hizo el año pasado, salvó a 616 familias de tener afectaciones hoy, igualmente dijo que se han recuperado 1.872 metros lineales de terreno y aseguró que se trabaja en dos frentes, la reubicación de 2.600 familias de Brisas del Cauca, Puerto Nuevo y Playa Renanciente que están pendientes y las obras de reforzamiento de lo que falta del jarillón.

Según el funcionario, entre febrero y marzo sale la licitación del 3 kms y medio adicionales de dique que completarían 10 kms de terreno reforzado, eso es casi el 40% de la extensión total del jarillón. “La totalidad de las familias deben estar reasentadas a finales del proximo año y estimamos que las obras de reforzamiento terminen hacia finales del 2019, explicó Saa, asegurando que aunque se ha ido restringuiendo el riesgo, esa bomba de tiempo no se va a desactivar hasta que no esté reforzado todo el jarillon, no hacemos nada si reforzamos 25 kms y dejamos un kilómetro sin reforzar, entonces lo que hacemos es que vamos disminuyendo el riesgo, porque cada vez hay más sectores reforzados, y esperamos que a finales de este año cuando llegue la nueva temporada invernal ya se haya hecho efectivo el reasentamiento y las familias ya no resulten afectadas por las inundaciones.

El dato:

En noviembre de 2010 la ciudad de Cali sufrió una gran inundación que afectó cerca de 3000 hectáreas y donde resultaron afectadas un número significativo de familias, con unas pérdidas en cultivos del Valle del Cauca que se calcularon en $77.000 millones de pesos.

Estación de bombeo evitó inundaciones

La creciente del río Cauca, ocurrida el pasado fin de semana, elevó en pocas horas su nivel promedio, registrado en la Planta de Puerto Mallarino, de 4,5 mts a 10,25 mts el día 22 de enero, nivel muy cercano a los 10,7 mts presentados el año 2010, cuando llegó al máximo histórico registrado.

Este evento puso a prueba la efectividad de las obras realizadas en la Estación de Bombeo de Aguas Lluvias Paso del Comercio para mitigación del riesgo en el marco del Plan Jarillón, ejecutadas entre los años 2014 y 2016, a través del convenio realizado entre EMCALI y el Fondo de Adaptación financiadas con recursos del Gobierno Nacional.

Una vez las aguas comenzaron a subir, el sensor de niveles de la planta activó el sistema automático que opera las cuatro compuertas encargadas de regular las descargas por bombeo y gravedad de las aguas lluvias que son conducidas a través del Canal Oriental hacia el Cauca, evitando inundaciones.

Aunque las aguas alcanzaron niveles extraordinarios y dejaron sumergidas totalmente las compuertas de gravedad, el sistema demostró su capacidad manteniendo el bombeo de las aguas lluvias y evitando, lo que ocurría en anteriores ocasiones, que el río entrara a la ciudad a través del Canal Oriental e inundara barrios de la Comuna Seis como Calimio Norte, San Luis, Petecuy y Paso del Comercio.

La modernización de la Estación de Bombeo Paso del Comercio requirió de inversiones del orden de $21.500 millones. Fue entregada a la ciudad de Cali en octubre de 2016 con el propósito de mejorar la evacuación de las aguas lluvias, proteger el dique de la planta y reducir los riesgos de inundaciones de los sectores aledaños.