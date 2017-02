Regresa el MIO al Bulevar

Para el mes de abril se estimó nuevamente la circulación de los buses articulados del Masivo Integrado de Occidente (MIO), por el Bulevar del Rio, así lo propuso el Comité de Movilidad de Cali. En dos meses estarían transitando los buses a una velocidad no superior a los 10 km, pero lo harán en horas pico, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

El Bulevar contará con 3 paradas, entre las calles 8 y 9; la Calle 6 y entre las calles 12 y 13, frente al Jorge Isaacs.