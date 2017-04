Cuidado con el macabro juego de la Ballena Azul, quienes lo usan pueden terminar muertos

La ballena azul, el juego que se está desarrollando en Rusia, o al menos se sabe de su existencia en ese país, consiste en un líder o ‘mentor’ que manipula a las jóvenes participantes a hacer diferentes cosas que sólo pueden ser descritas como macabras y malvadas. Ahora este se extiende por el mundo y ya se habla de tres víctimas en Colombia.

¿Pero por qué esto atrae a los jóvenes? De acuerdo al sicólogo de familia de la Universidad Santiago de Cali, René Solano, hay un crecimiento de la cultura de lo feo, de lo macabro, de contenidos de muerte y este tipo de cosas y los adolescentes lo adoptan para reflejar los choques con los modelos de autoridad actuales.

“A veces las instituciones fallan, el colegio, la familia y chocan con los vacios emocionales de los jóvenes, con sus situaciones de soledad, lo que hace que desestimen aquello que la cultura promueve como lo bonito o lo que incluya el desarrollo humano, o lo que está en pro de su bienestar. Por eso se refugían en contenidos de lo feo como una manifestación de estos vacíos y estas dificultades”.

Por otra lado está lo que ofrecen las redes sociales, que es la posibilidad de tener un reconocimiento y de ser vistos y avalados por otros y en estos juegos se presenta esto como un concurso en el que deben demostrar que tan capaces son o no de algo y lo que buscan es un reconocimiento, un estima. Esto unido a que en la vida real no hay un reconocimiento de sus emociones o hay una frustracion frente a ser valorados y ser vistos, hacen que caigan fácilmente en estas trampas.



¿Qué hacer?

Para el sicólogo es importante que se socialicen y se adopten estos temas en el entorno familiar. “Lo primero que deben hacer es conversar sobre que esto existe .

Hay grupos que les ofrece reconocimiento pero que no construyen como persona sino que por el contrario los destruyen como el caso de las pandillas en el que se citaban en un parque sólo a pelear, a hacerse daño. Y aunque generan una sensación de acogida y valoración y les ofrecen un camino como quién es el mas duro o el que más aguanta, no se construyen sobre una idea de futuro, ni de un porvenir y esos son asuntos que ellos tienen que aprender a reconocer” aseguró Solano.

Dice que si ellos ven pobreza, dificultades o no se identifican con una carrera o una profesión y solo ven desesperanza, lo importante es abrir el diálogo no desde la crítica, como por ejemplo “es que usted no estudia, no tiene disciplina, no…” sino desde el reconocimiento de sus valores, fortalezas e intereses.

“Hay que hacerles un acompañamiento en el uso de las tecnologías y participar y estar en las redes de los hijos. Entre comillas negociarlo, lo que no significa que no se vaya a hacer sino que ellos aún están ávidos de instrucción, de guías y en este tema aún más porque las redes sorprendieron al mundo y no hay reglas”.

Dijo que “Vale la pena que las familias revisen la comprensión de lo que es autoridad y no autoritarismos, el límite del control del hijo. Entre padres e hijos debe haber una claridad sobre lo que es una escala de asuntos a valorar, de lo que afecta la salud integral de los hijos ayudándoles y facilitándoles el acceso sin disminuir la exigencia de valorar lo que es vital como su cuerpo, la alimentación, el sueño. Después lo importante, como construir en el futuro, y luego los beneficios adicionales como un celular, un video juego pero entendiendo que eso no es vital que no lo proyecta hacia el futuro” puntualizó.