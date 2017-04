Qué hacer cuando un juez no obliga el cumplimiento de sentencia de tutela en salud

Los jueces de tutela en salud constituyen la máxima autoridad para garantizar efectividad en la prestación del servicio de salud, pero en correspondencia la ciudadanía está enfrentando una realidad agobiante que la sume en angustia y desesperanza por la desidia y cinismo de los directivos de EPS frente al cumplimiento de esas sentencias. Las pasan por la faja.

El paciente presenta Incidente de Desacato ante el Juez para hacer valer lo ordenado y aplique las sanciones de rigor, pero en la mayoría de los casos, los jueces se limitan a requerir al gerente de la EPS para que cumpla con dicha sentencia, procediendo a cuentagotas y finalmente seguirla incumpliendo.

El proceder de los jueces no tiene sentido, pues la orden impartida es perentoria de cumplir en 48 horas. Elasticidad judicial generadora de múltiples incidentes de desacato por la desatención en que sigue el paciente, conozco casos, de hasta 7 desacatos.

El Juez está en la obligación de hacer cumplir el fallo y si no lo hace, el paciente puede formular queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura para que investigue la conducta del Juez, dada la omisión en que incurre. Igualmente, como no se pueden presentar 2 acciones de tutela por los mismos hechos y peticiones, para hacer valer esa sentencia que ampara la vida y la salud, el paciente también puede presentar acción de tutela por el debido proceso contra ese Juez que no hace cumplir la sentencia que dictó.

De tal suerte, que son varios los instrumentos legales que tiene el paciente para hacer prevalecer su derecho. No debería ser así. Si los jueces oportuna y eficazmente aplicaran sanciones ejemplarizantes a desidiosos directivos de EPS, que van hasta 6 meses de arresto y 20 salarios mínimos, otro sería el cantar.