Préstamos fáciles serían una estafa

Lorena Maya* solicitó un préstamo por un millón $500 mil a una cooperativa de crédito, en la que le cobraron $10.000 por el formulario y $50.000 por el estudio de su diligencia, con la seguridad de que le desembolsarían el dinero en máximo tres días.

Pasaron ocho días y jamás le consignaron.

\”Me extrañé mucho, pues llevé todos los documentos, confirmaron mis referencias y me aseguraron que el crédito estaba aprobado y solo era cuestión de tres días para desembolso. Luego me dijeron que el crédito no fue aprobado\”, contó Lorena.

La señora Maya conoció de dicha cooperativa en un clasificado de prensa que decía \”préstamo fácil, rápido, sin fiador, independientes y pensionados\”.

El Diario Occidente pudo constatar que en un solo día salen hasta 31 clasificados en diferentes periódicos que ofrecen este tipo de servicios.

Fraude

El abogado penalista y profesor universitario, Adolfo Murillo Granados, explicó que es \”necesario establecer qué tipo de ofrecimiento se hace a las personas, porque la oferta de crédito sin fiador y el sometimiento al estudio del mismo no constituyen delito\”.

Sin embargo, Murillo, agregó que \”si se trata de una estrategia montada con el propósito de recaudar el dinero producto de la venta del formulario y del estudio del crédito a sabiendas de que no se va a realizar y no existe realmente la posibilidad de obtener el préstamo, acompañada del montaje de una oficina y de personas adiestradas para convencer a quienes pretenden acceder al crédito, se podría hablar del \”artificio\” o \”engaño\” propio de la estafa, que estaría orientada a obtener un provecho ilícito mediante la inducción en error de la persona, de acuerdo al artículo 246 del Código Penal\”.

El profesional del derecho comentó que como se trata de una cuantía que no supera 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes se requeriría de una querella de la parte afectada para iniciar un proceso judicial.

Delito colectivo

Murillo Granados argumentó que una vez iniciada la investigación se logra establecer \”que se trata del mismo modus operandi, desarrollado por las mismas personas y que afectan a un número indeterminado de víctimas, podría pensarse que se trata de un ‘fraude colectivo’ que en nuestro ordenamiento penal recibe el tratamiento de delito masa\”.

Para lograr que esta actividad, la de ofrecer créditos con la seguridad de que serán aprobados y luego negarlos, sea calificada como delito en masa, se requeriría que \”después de formuladas las denuncias, la Fiscalía cruce la información para establecer que se trata del mismo denunciado, lo que implica que las defraudaciones no se consideran por separado sino que se acumularán para estructurar un solo delito\”.

La pena prevista para el delito de estafa oscila entre 32 y 144 meses.

*Nombre cambiado por seguridad

“Mercado ilegal”

El asesor financiero, Rodrigo Fernández Chois, calificó como “mercado negro” las alternativas de préstamos diferentes a las legalmente constituidas porque “no son formales, no es un mercado regulado por el Estado”.

Para Fernández, una de las ventajas de acceder a los créditos de entidades financieras formales, son los bajos intereses, puesto que “prestan a unas tasas muy inferiores a lo que se utiliza en el mercado extrabancario, que por lo general cobra tasas de usura”.

Otra ventaja, muy importante, es el manejo acreedor-deudor: “no es lo mismo el trato institucional de un banco al que puede haber con una de estas entidades que presta dinero que puede llegar hasta rango criminal en caso de que no se pueda pagar la deuda”, indicó el asesor financiero.

Frente al cobro de los estudios de los créditos, Fernández explicó que todos los préstamos tienen costos administrativos, pero dichos costos, por la gran cantidad de clientes que tienen los bancos, “los pueden prorratear (dividir entre todos) y reducir de tal forma que los puedan distribuir en esa gran masa de clientes que tienen”; y agregó que “Los costos del estudio del crédito son infinitamente inferior en lo que tendría que pagar en una entidad extrafinanciera por el mismo estudio”.

Sin denuncias

Al consultar a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, Sijin, sobre esta actividad que podría tratarse de una estafa, se indicó que no hay ningún tipo de denuncia contra estas cooperativas de crédito.

Un fiscal consultado por el Diario Occidente y que pidió reserva de su nombre comentó que esa acción \”no se tipifica como delito porque la justicia no es responsable de la ingenuidad de la víctima\”.