“Por quién doblan las campanas”

Este libro de Ernest Hemingway, ganador del nobel de literatura, narra la experiencia de un dinamitero extranjero en la guerra civil española. Es una bella historia de amor y muerte. Me cae como anillo al dedo este título para mi comentario de hoy, no por el extranjero, que en el caso de Colombia, ahora que está de moda el proceso de paz y la JEP, han tenido y tendrán asesores y magistrados de otras nacionalidades que harán parte de esa justicia transicional que reemplazará a la Corte Suprema, a la Constitucional, a jueces y fiscales colombianos, sino por todas esas cosas malucas que vienen perturbando la tranquilidad de nuestro país.

Me refiero entre muchas otras, a la minería ilegal, que utiliza mercurio y cianuro, contaminando gravemente nuestros ríos. Para tal efecto, cuentan con retroexcavadoras y demás implementos.

El Gobierno central ordena su destrucción pero, mientras obran contra una de ellas, se abren dos o tres más. Igual ocurre con el contrabando, sobre todo de alimentos, telas y otros, traídos desde China, compitiendo deslealmente con la industria nacional, que paulatinamente se resquebraja mientras el gobierno mira para otro lado. Se lavan activos, sin que la Dian actúe. Muchos compatriotas se están quedando sin empleo.

Uno siente que en Colombia nada pasa debido a la cooptación de los organismos judiciales y de control. No hay inversión y la poca que se hace no mejora las condiciones de vida de millones de compatriotas. Las bonanzas de anteshoy ya no existen, gracias a tanta corrupción. Entonces : ¿para dónde va el país?