Polémica por cancha y juegos en Comuna 2

En la Comuna 2 la ciudadanía denunció la destrucción de los juegos recreacionales y el césped de la cancha deportiva del barrio La Campiña, realizada, presuntamente, por una constructora.

“Esa cancha pertenecía a Ferrocarriles del Pacífico y luego pasó a ser de Ferroviarias Nacionales, posteriormente pasó a Emcali y ahora aparecieron unos terceros como propietarios y arbitrariamente ingresaron con máquinas y dañaron el césped de la cancha de fútbol y dañaron los juegos de los niños”, indicó Francisco Castro, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Menga.

“Me parece muy grave porque en la Comuna 2 solo hay dos escenarios deportivos y ese es uno de ellos y le apareció dueño de la nada”, señaló Castro.

No habrá intervenciones

Al respecto, desde la Alcaldía de Cali aclaró que este dominio no es propiedad del Municipio, ni de la Secretaría de Deportes, por ende no tienen ninguna posibilidad de intervención.

“Acatando las órdenes de la Contraloría y los entes de control donde nos pedían la recuperación de todos los escenarios se frenó la construcción de más espacios recreativos con recursos de dependencias. Por el momento no tenemos contemplado inversiones en esa zona”, precisó el coordinador de escenarios deportivos, Stephan Balegno.

¿Qué pasa en su barrio y en su comuna? Escríbamos a metro@diariooccidente.com.co