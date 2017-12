Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali se hundió

Por falta de soportes jurídicos los concejales de Cali determinaron no continuar con el Plan Integral de Movilidad, Pimu, que había generado polémica en la ciudad por contemplar, entre otros aspectos, pico y placa para las motocicletas y regulación al parqueo en espacio público.

Gladys Barona de Conde, directora ejecutiva de Fenalco Valle, solicitó a nombre de Fenalco no cerrar el estudio del proyecto de acuerdo PIMU por considerar que su impacto en el quehacer diario del Municipio es grande y demanda de concertaciones en temas de movilidad, gastronomía y comercio.

“Nos permitimos solicitar a la Comisión de Plan y Tierras que no se realice el cierre del estudio del Proyecto de Acuerdo No. 54 “Por el cual se adopta el Plan Integral de Movilidad Urbana del municipio de Cali; se crea la contribución por estacionamiento; se ordena, regula y tarifica el estacionamiento de uso público; y se establecen otras disposiciones” teniendo en cuenta que no ha podido estudiarse con rigurosidad a lo largo de las sesiones”, se leyó el Concejo.

El concejal Diego Sardi precisó que desde el 13 de octubre de 2017, el proyecto en cuestión había sido radicado en Fenalco, “pero de ese gremio no se recibieron inquietudes a la fecha”.

El concejal Roberto Rodríguez Zamudio, consideró importante que el gobierno concerte con Fenalco Valle los temas que son vitales para el comercio: “lo que determina en mayoría la Comisión del Plan, debe entenderse como un mensaje de reflexión al Alcalde y su equipo”.