Prematuro resulta hacer un balance de las nuevas medidas de pico y placa. La ciudad todavía está en modo vacaciones. Sin embargo, podría afirmar que lo que se vivió ayer fue un reacomodo de los conductores ajustándose al nuevo horario. A las 5:30 am congestión, velocidad y conductores pasándose los semáforos en rojo; a las 7 menos volumen de vehículos y a las 9 un tráfico imposible. La realidad de Cali es que hay muchos carros, pocas vías en las zonas neurálgicas y un mal servicio público.

Lo último genera que la única alternativa para movilizarse es adecuarse a los horarios de la restricción. No es cierto que por el pico y placa los caleños se vayan a subir al MIO. ¿Qué va a pasar con el pago por congestión? Ese dato hay que monitorearlo. No conozco ninguna persona que me haya dicho que va a pagarlo. A todos los que les pregunto les parece caro e innecesario. Sin duda a la administración hay que apoyarla en sus iniciativas para mejorar la movilidad de la ciudad. Sin embargo, es justo pedirle que evalué los resultados y nos los cuente.

El cambio de horario y el pago por congestión merecen una oportunidad pero también pueden reconsiderarse sino dan resultados significativos. Esta coyuntura, debería hacernos pensar nuevamente en un plan maestro de movilidad para la ciudad. Una medida como el pico y placa podría ser más efectiva si articula otro tipo de acciones como por ejemplo los horarios flexibles en las empresas y en el sector educativo. Sin duda, tampoco surte el efecto deseado si no encontramos medios alternativos y eficientes de transporte.

La ciudad debe pensar en el largo plazo: el MIO y la bicicleta pueden funcionar si se trabaja para consolidarlos estructuralmente.