Hoy entraron en vigencia las modificaciones del pico y placa. Evaluarlas es prioritario

El cobro por congestión y el inicio de la restricción a las 6:00 a.m. son los cambios esenciales que introdujo el nuevo pico y placa. No son decisiones populares pero es importante apoyar a la administración en su búsqueda de alternativas para mejorar la movilidad y los ingresos de la ciudad.

Lo complicado de estas medidas es que se contraponen. Empezar la restricción a las 6:00 a.m. puede mejorar la circulación en ciertos sectores como la zona escolar y universitaria del sur. Sin embargo, la zona más afectada está ubicada en un sector con población de alto poder adquisitivo que puede pagar la tasa por congestión.

En ese sentido, la administración obtendría recursos pero no mejoraría la movilidad. Con respecto a la decisión de adelantar el inicio de la restricción no ha sido bien recibida pues a esa hora no parece necesaria y la ciudadanía la ha recibido como una estrategia para impulsar la obtención de recursos por concepto del pago por congestión.

¿Cuál será el efecto de ambas medidas?, ¿Están dispuestos los caleños a pagar por movilizarse? ¿Los recursos que obtenga el municipio son significativos como para que quienes no pueden pagar enfrenten la medida en un horario diferente?

El alcalde Armitage se ha caracterizado por el sentido social y la comprensión de la realidad de los ciudadanos.

Lo que se espera es que en un lapso de tiempo evalué las medidas, su impacto en la cotidianidad de los caleños y el beneficio económico que realmente le traen al municipio. Con todo en la balanza determine si amerita conservarlas. Lo cierto es que la ampliación del horario si va a afectar en gran medida el bienestar de muchos caleños.