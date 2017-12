Pelusso fue presentado

En la sede Alex Gorayeb de la institución ‘azucarera’, ubicada al norte de la capital vallecaucana, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo estratega del elenco ‘verdiblanco’, hablamos del uruguayo multicampeón, Gerardo Pelusso. A continuación algunas de sus declaraciones más significativas:

Jugadores actuales

Conozco el plantel de Deportivo Cali, los enfrenté varias veces. Algunos jugadores saldrán por distintos motivos y esperamos contratar entre 4 y 5 jugadores. El jugador que salga se enterará por mi boca. Deportivo Cali tiene un plantel de mucha jerarquía. Ahora lo primero es la conformación del plantel.

Su estilo de juego

No me corresponde hablar de estilo de juego ya que apenas estamos empezando. Me basaré en la historia del equipo, en los jugadores, en mi gusto y las variantes. Dicen que los uruguayos son conservadores, eso me ha funcionado y si me da resultado no lo voy a cambiar. Aprovecharé las características de mis jugadores para saber como jugar, de aquí sale el modelo de juego. Yo puedo jugar de varios estilos.

Cantera

La gente de la Cantera va a participar en nuestro trabajo. Esto es en equipo y mucho más en Deportivo Cali con la inversión que tiene en las juveniles. Con el primero que me reuní fue con el profesor Arias, para conocer los futuros Cracks de Deportivo Cali.

Disciplina

Yo voy a dirigir un grupo de profesionales. Las normas de conducta todos ellos las deben conocer y el que fallé a las mismas, veremos que medida tomamos. Esto es así de sencillo y elemental