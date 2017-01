Pedir “No violencia” con más violencia

Bochornosa la protesta antitaurina en Bogotá. En nombre de la no violencia contra los animales, cómo es posible que un grupo de personas agreda tan violentamente a las autoridades y a los aficionados? En Colombia ha hecho carrera que se trate de imponer por la fuerza lo que no se logra en las urnas o en los tribunales.

Lo que empieza como una protesta pacifica fácilmente termina en trifulca y en actos vandálicos. Lo paradójico es que los que usan la fuerza después terminan denunciando que fueron agredidos por la fuerza pública. Qué mas pueden esperar quienes tiran piedra? Por supuesto, hay que disuadirlos con gases y agua con los antimotines.

La decisión de permitir nuevamente las corridas de toros en la Santa Maria fue de la Corte Constitucional, fue un derecho que se ganaron los taurinos en el marco de la legislación de nuestro país y que quienes no están de acuerdo con esta actividad deben acatar y respetar. Colombia no es un régimen autoritario en el que las cosas se hacen a las buenas o a las malas. Nuestro país es un Estado de derecho aun cuando las decisiones no gusten o convengan.

En ese sentido, resulta reprochable que un ex senador y ex alcalde participe en las protestas. Una persona que participa en procesos de elección popular más que nadie debería usar las vías legales y no la violencia para defender sus causas. La actuación de Gustavo Petro en lo sucedido en Bogota desdibuja su carácter de personaje público. Pretende llegar a las urnas tras ser agitador? Bueno, tampoco seria extraño en un país en el que podrán ser elegidas personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Definitivamente, en pequeña y en gran escala nuestra sociedad perdió el sentido de las proporciones.