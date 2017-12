El estratega Julio Avelino Comesaña en charla con El Heraldo, aclaró las versiones relacionadas a una supuesta renuncia a su cargo como entrenador de Junior.

El estratega de 69 años, ratificó que no pasa por una dimisión a su cargo, sino por una posible no renovación de su contrato.

La decisión final la tendrán los directivos del cuadro barranquillero.

“Yo no puedo renunciar a algo que ya terminó, mi contrato termina en unos días. ¿A qué voy a renunciar? Estoy en vacaciones pero sigo trabajando con los informes para el club. El club no me puede echar si ya terminó el contrato. Pueden renovarlo o no que es diferente. Si el club no me la ofrece es porque van a contratar a otra persona, eso es todo. A mi nadie me está echando ni yo me estoy yendo”, puntualizó.

El estratega uruguayo se reunirá con los directivos de Junior de Barranquilla, para escuchar su planteamiento y de ahí, se conocerá su futuro.