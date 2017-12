No dejo de ser cristiano por estar en la U: Gil

Largo y tendido habló con Graffiti el exconcejal cristiano José Fernando Gil, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, quien, entre otros temas, contó porqué no hace parte de la lista del movimiento Colombia Justa Libres, que es impulsado por varias iglesias cristianas de Cali e inscribió listas al Congreso de la República.

Gil explicó que empezó su campaña al Congreso por el Partido de la U -por el que fue Concejal de Cali- desde octubre de 2016 y solo hasta junio de 2017 recibió la propuesta de integrarse al nuevo movimiento, cuando ya tenía compromisos, como el de respaldar en Cali la candidatura de José Ritter López al Senado.

“A veces algunos líderes cristianos me atacan por estar en el Partido de la U, pero yo no dejo de ser cristiano por estar en la U, como dice la Biblia, ‘por sus obras los conocereis’, y mi trabajo por las iglesias está ahí”, dijo Gil al recordar las iniciativas que lideró desde el Concejo de Cali en favor de las congregaciones religiosas.

“Lo mío -agregó- no es de un predicador que promete, si no de un líder cristiano que tiene trayectoria y que tiene gestión, yo he trabajado por las iglesias estando en la U y lo seguiré haciendo”.

Aunque varias iglesias de Cali y el Valle hacen parte del proyecto de Colombia Justa Libres, José Fernando Gil mantiene un amplio respaldo entre las congregaciones religiosas.

“Tengo estructura en las 22 comunas y en los corregimientos de Cali y trabajo en 30 municipios”, dijo Gil.

El exconcejal asegura que en Cali lo acompañan 160 iglesias y 112 en el resto del Valle del Cauca, muchas son iglesias pequeñas, las cuales asegura valora mucho, pero también lo acompañan algunas grandes y muy reconocidas, como Misión Carismática al Mundo, Centro Cristiano de Formación y Liderazgo, Centro de Fe y Esperanza y Cofraternidad Bautista de Colombia.

José Fernando Gil dijo que en otras iglesias, aunque no es el candidato oficial, también hay grupos que lo acompañan, como algunas iglesias de las asambleas de Dios, la iglesia Cuadrangular y algunas de los Menonitas.

Sobre las posibilidades electorales del Partido de la U, Gil calcula que la colectividad alcanzará cuatro curules en la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Valle del Cauca.

* * *

En las elecciones de 2002 el general Jaime Ernesto Canal se convirtió en la gran sorpresa en el Valle del Cauca, al ser elegido representante a la Cámara con más de 82 mil votos…

Todo se debió a un fenómeno de opinión suscitado a partir del papel que jugó como comandante de la Tercera Brigada del Ejército en el rescate de los secuestrados del Kilómetro 18…

Ahora que Carlos Alberto Bernal aspira a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, el tema está siendo recordado, pues el ahora candidato fue secuestrado por el ELN, se fugó y al regresar entregó al Ejército información que permitió adelantar los operativos para liberar a los plagiados de la vía al mar.

Pues bien, en las redes sociales está circulando un escrito en el que el general Canal, cuando aún era comandante de la Tercera Brigada, califica a Bernal como valiente y admirable, y el entonces alcalde de Cali, Ricardo Cobo, lo llama “berraquito”, por haber escapado de sus captores, con solo 16 años de edad.

Por lo visto, Bernal está haciendo click con quienes recuerdan este episodio. El duro momento que vivió siendo un adolescente podría favorecerlo ahora electoralmente.

* * *

El senador liberal Edinson Delgado es partidario de que el candidato presidencial de su colectividad, Humberto De la Calle, participe en una consulta interpartidista en marzo.

Delgado, quien declinó a su precandidatura y adhirió a De la Calle, dijo que, por mandato de la convención nacional del Partido Liberal, se debe propiciar esa consulta interpartidista.

Esa consulta, según el Senador vallecaucano, debería ser con el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, y con un candidato que se escoja entre los exalcaldes bogotanos Clara López y Gustavo Petro.

“Colombia se está alineando en dos fuerzas: derecha y socialdemócratas”, dijo Edinson Delgado al explicar porqué insiste en una consulta que unifique a los candidatos presidenciales afines ideológicamente con el liberalismo.

Delgado considera que si esa consulta se hace en marzo, el candidato elegido podría salir con un partidor de cinco o seis millones de votos, lo que le garantizaría la votación necesaria para pasar a segunda vuelta. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo?