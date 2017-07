Naranja ‘azucarada’ en Palmaseca

En la noche del pasado sábado 8 de julio en Palmaseca, Deportivo Cali inició correctamente su participación en la Liga Águila II, derrotando 4-2 a Envigado en un compromiso válido por la fecha 1 del campeonato profesional colombiano. Con goles de los atacantes Cesar Amaya, Jefferson Duque, Miguel Ángel Murillo y del creativo Mayer Candelo, el cuadro ‘verdiblanco’ obtuvo los primeros tres puntos del certamen de la segunda parte del año.

En el último duelo de la jornada sabatina de esta fecha, los hinchas ‘azucareros’ tuvieron la oprtunidad de ver algunos de los nuevos refuerzos que llegaron para la segunda mitad del año. El portero Ricardo Jeréz y el extremo Alex Castro, hicieron parte del once inicialista, mientras que el canterano Cristian Rivera, tuvo algunos minutos ingresando en el segundo tiempo.

Además, en el preambulo de este partido entre vallecaucanos y antioqueños, se presentó ante los diez mil fanaticos ‘verdiblancos’ que asistieron al estadio ‘azucarero’, al defensor central argentino Néstor Moiraghi, recientemente inscrito a la nómiba del colectivo caleño. Moiragui llegó con una fatiga muscular y está en duda para el partido del próximo jueves, recibiendo a Junior por la Copa Sudamericana.

Deportivo Cali inició ganando el partido en los primeros 15 minutos con gol del delantero Cesar Amaya, pero finalizando la primera mitad, el equipo ‘naranja’ logró darle vuelta al marcador, yendose a los camerinos en el entretiempo ganando el compromiso 2-1.

En los segundos 45 minutos, Deportivo Cali recuperó la memoria y con un fino trato de balón, recuperó el control del compromiso. Jefferson Duque desde el punto penal anotó el empate parcial. Luego Miguel Ángel Murillo y Mayer Candelo, consiguieron en su orden, la tercera y cuarta anotación que lograron consolidar la victoria de los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas.

“Me llevé la pelota como si fuera Usain Bolt”: Mayer Candelo

El experimentado volante Mayer Andrés Candelo, ingresó contra Envigado en la segunda mitad reemplazando a Jefferson Duque y anotó el cuarto gol de su equipo en este partido. El creativo de 40 años de edad, expresó sus sensaciones por el triunfo. Igualmente describió su segundo gol con Deportivo Cali en el 2017, recordando que el 9 de abril del presente año, también logró convertir en el triunfo 3-0 ante Rionegro Águilas.

“Estabamos apretando y un jugador rival entregó mal el balón, le cayó a Benedetti y él me la da, el defensa de ellos se tira en plancha yo la alcanzo a puntear y me llevé la pelota como si fuera Usain Bolt. Me sentí veloz, pero porque estaba solo, el arquero me dio el espacio y definí bien”, sostuvo Mayer Candelo