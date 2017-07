Miradas integrativas y alternativas

Miguel Ángel Saavedra, médico especialista en Medicina Interna, Hematología y Oncología Clínica, habló sobre la sanación total durante la primera jornada de A lo natural.

En su exposición, Saavedra dijo que los complementos herbarios pueden actuar como fármacos en el cuerpo, pero no siempre reemplazan los medicamentos. El profesional de la salud recalcó que natural no quiere decir que no puede hacer daño.

Cuando se tienen enfermedades como el cáncer se debe tratar la enfermedad, pero también debemos tener un aprendizaje interno y buscar ser felices, eso es lo más importante, pero para eso debemos encontrar nuestro propio valor, aprender a perdonarnos y perdonar, dijo Miguel Angel Saavedra.

El Médico recalcó que entender y conocer nuestro interior ayuda a lograr una sanación total.

Aromas y salud

La aromacología también hizo parte de la agenda de A lo natural; esta ciencia estudia los aromas para mejorar a partir de las emociones las respuestas cognitivas y los procesos mentales.

Carlos Alberto Ramírez, de Biofarma, explicó que tardamos 10 años en olvidar un olor y tres en olvidar una imagen. Recordamos el 1% de lo que se toca, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos, de allí la importancia de los aromas.

La aromaterapia es un método curativo de la medicina alternativa a través de aceites esenciales, vaporizaciones o compresas.

Los aromas cítricos, por ejemplo, son excelentes para levantar el ánimo. La mandarina da energía y entusiasmo, la naranja evita la angustia y la tristeza.

Andrés Felipe Insuasty, médico integrativo y psicoterapeuta transpersonal habló sobre la sicología transpersonal y dijo que la terapia neutral es una nueva forma de atender a los pacientes, donde todo está conectado: lo físico y lo emocional.

Insuasty dijo que las enfermedades están relacionadas con todo lo que le ocurre al ser humano en su vida, especialmente en su niñez.

Cuando se mapea cuáles son las heridas emocionales, las karmáticas y cuáles son los aprendizajes que hay que sanar, se encuentra el camino de sanación, explicó el profesional de la salud.