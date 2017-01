Metrocali hoy el problema es de 1 o 3 billones

Hoy en el MIO, el problema es mayor, pues a las dificultades desde el 2012 al 2015, se sumaron ahora las del 2016. Veamos, a la infraestructura aprobada que no está terminada, le faltan por construir dos terminales de cabecera, dos estaciones intermedias, dos patios, un alto porcentaje de las ciclo rutas y una pretroncal y las obras prioritarias, como es la principal troncal ( oriental) , que atravesaba la ciudad desde la avenida sexta en el norte a través de la calle 70, autopista oriental continuando hacía al sur hasta la salida a Jamundí , por la avenida Simón Bolívar, está sin aprobar, en veremos su planeación y presupuestación. Los operadores de buses y recaudo, con unos contratos de concesión inviables y la entidad sin Presidente en ejercicio, sin el personal jurídico y técnico necesario, para construir el plan de salvamento.

Para el Presidente saliente Ing. Armando Garrido, en cifras redondas, se necesitan para solucionar el tema financiero de los operadores $0,8 billones del Municipio y para Planeación Nacional $2.4 billones, más la infraestructura necesaria para la construcción de la troncal oriental, tan necesaria para el sistema, que en cifras redondas es $1 billón vs $3 billones. Ahora no nos podemos enredar en contratos jurídicos y técnicos.

Que la nueva administración de Metrocali, Ing. Gustavo Jaramillo, nos diga si su objeto contractual es conveniente o no y si son ilegales o ilegales. Pero, ante una crisis como la que está el sistema, el Concejo, medios de comunicación y la ciudadanía deben irse por la solución al gran problema del masivo. Eso no quiere decir, que los medios tapen ni que los organismos de control, no revisen; que condenen o absuelvan los contratos cuestionados, pero a entender que el paciente está en la UCI.

Lo urgente, es construir un PLAN DE SALVAMENTO y así , ayudamos a la ciudad y ciudadanos, a sacar adelante el principal proyecto de nuestra generación, el MIO.