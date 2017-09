Más controles a citas médicas telefónicas

Lo que debe ser un derecho del paciente, que le facilite el acceso a servicios médicos de manera ágil y sin necesidad de desplazamiento se ha constituido en un perverso mecanismo para eludir la prestación de tales servicios. Muchas EPS están abusando de los pacientes y los usuarios a quienes les informan que la asignación de citas solo se hace por vía telefónica, si esto se cumpliera a cabalidad sería magnífico. Pero la realidad es otra, angustiante y tormentosa, toda vez, que esas líneas telefónicas no las contestan; y cuando contestan, ya han trascurrido muchos días o incluso, hasta semanas.

Los ciudadanos en su desespero personalmente se dirigen a la EPS, pero los despachan, diciéndoles que esas citas solo se asignan por vía telefónica; en detrimento de sus necesidades, pues siguen corriendo los días sin lograr esa bendita respuesta telefónica.

El artículo 123 del Decreto-Ley 019 de 2012 reglamentado por la Resolución 1552 DE 2013 del Ministerio de Salud, establecen que las citas médicas de odontología general y medicina general deben asignarse en un plazo que no exceda los tres (3) días, contados a partir de la solicitud, sin necesidad de hacer la solicitud de forma presencial y sin exigir requisitos no previstos en la ley.

Lamentablemente, las ESP han aprovechado esto, no para mejorar el servicio, sino para dilatar su prestación.

Quienes ejercen las funciones de inspección, control y vigilancia; como la Supersalud y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, No le hacen monitoreo y control permanente a la forma como se presta este servicio yde allí el abuso que sufren los pacientes. Aspectos sobre los cuales también tienen competencia la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo. Visiten las EPS: SOS Comfandi, Comfenalco, Coomeva, Salud Total, Café Salud, cualquier EPS, y verán el sufrimiento de la gente pidiendo una cita telefónica.