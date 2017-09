Los guacamayos del Inter

Por Rosa María Agudelo

Fotos: Hernán Perlaza

El censo urbano de aves realizado en septiembre del año pasado por el Dagma reportó el sobrevuelo de 150 especies nativas en Cali.

Igualmente se avistaron algunas especies migratorias que permanecen en la ciudad durante diversas temporadas.

Los especialistas calculan que en Cali se pueden llegar a observar cerca de 400 especies.

Definitivamente, vivimos en la sucursal del cielo pero es poco lo que miramos para arriba. Debo confesar que no soy amante de los paseos ecológicos. Un amigo me dice que soy más urbana que un exosto pero me gustan las aves. Así que un proyecto de avistamiento urbano me entusiasmó.

En esta aventura acompañarán al equipo del DIARIO OCCIDENTE: Ecoaves, un grupo de biólogos de la Universidad del Valle, y AvesCali, especialistas en avistamiento y fotógrafos expertos.

Mi primera jornada de avistamiento no requirió un gran esfuerzo. El destino quedaba a solo cuatro minutos a pie de mi oficina, en frente del Hotel Intercontinental.

El objetivo, avistar guacamayas cariseco. Lo cumplí muy fácilmente. En un solo árbol, ubicado en la curva de la Avenida del Río que nos desvía hacia Centenario, se dan cita todas las tardes cerca de 40 ejemplares. Empiezan a llegar en parejas a eso de las 5:40, haciendo mucho ruido se posan en unas peladas ramas, se acicalan, descansan y a las 6:15 toman rumbo oeste hacia los farallones donde pasan la noche.

Menos de una hora duró mi expedición, nada mal para una primípara avistadora urbana. La próxima jornada seré más arriesgada, haré lo que he llamado la ruta del Gato. Miraré para arriba en la ribera del río Cali.

Ficha técnica

Por Hernán Perlaza – Ecoaves- Avescali

GUACAMAYO CARISECO: Otros nombres: maracaná grande, guacamayo severo, Guacamayo Cheja.

Nombre científico: Ara severus

Es un ave natural del Norte, Centro y Sur América. En Europa no existen guacamayos. Es un guacamayo de tamaño mediano que mide 46 centímetros aproximadamente, que es la mitad de los guacamayos más grandes.

En su plumaje predomina el color verde, excepto por la parte inferior de las alas que es roja y la parte superior que es azul; las plumas de la cola también son rojas y azules. El pico es negro, la cara es blanquecina. No presentan dimorfismo sexual, lo que significa que el macho y la hembra son iguales en sus colores.

Hace sus nidos en palmas secas donde hacen un hueco. Entre marzo y mayo ponen de 2 a 3 huevos. El ciclo reproductivo es largo, los polluelos permanecen en el nido mínimo 9 semanas.

Los guacamayos carisecos son monógamos y solo tienen una pareja en toda su vida. Necesitan vivir con más aves con el fin de formar una familia y pueden llegar a vivir 40 años.

Hábitos alimenticios: Pasan la mayor parte del día buscando alimento en las partes más altas de los árboles. Prefieren las frutas de las palmas, semillas de ceibas, nueces y brotes de algunas plantas.

Datos curiosos:

El lenguaje corporal de estas aves es muy claro cuando comienzan a formar pareja. El dúo se separa de los demás, comienza a acicalarse, alimentarse y tienen las pupilas dilatadas.

En la era prehispánica a los guacamayos los asociaban con conceptos de vida, movimiento y temporalidad, y con el Sol y el agua (este último como el elemento primordial vinculado con la fertilidad).

Estado de Conservación: Preocupación menor (Least concern –IUCN).

Amenazas: Tráfico ilegal y destrucción de hábitat.

*Recuerde que es ilegal tener un guacamayo. Según el Artículo 328, del Nuevo Código Penal Colombiano, los guacamayos no son mascotas son fauna silvestre.

Denuncie

Dagma: Grupo de Control de Tráfico de Fauna: 667 58 59 o al PBX 668 05 80, o terminado en 83 y 93. También a QAP-Alcaldía: línea 195 o a la autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) tel.: 3310100 o a la CVC de control en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: 6663049; línea gratuita: 018000933093