Los caleños y la revocatoria

Lo que está en juego es muy importante, hay que detenerse a pensar antes de decidir si se firma o no.

Ahora que empezó en firme la recolección de firmas que adelanta el comité que busca revocarle el mandato al alcalde Maurice Armitage, vale la pena hacer un llamado a los caleños para que actúen de manera responsable frente a esta iniciativa.

Por eso es muy importante que a la hora de definir si firman o no, los caleños procuren actuar con la razón y no con la emoción; apoyar o no la revocatoria debe ser una decisión a la que se llegue después de una profunda reflexión sobre la gestión del Alcalde y sobre lo que le conviene a la ciudad, no puede ser una reacción impulsiva.

¿Cuál debe ser, entonces, el criterio a partir del cual debe actuar un caleño cuando le pidan la firma para la revocatoria? Lo primero que debe hacer es informarse sobre la gestión del Alcalde para tratar de hacer una evaluación lo más desapasionada y justa posible.

Para ello se deben tomar en cuenta las condiciones en las que recibió la ciudad y tener presente que algunos de los principales problemas de Cali son tan críticos que sería imposible resolverlos en 20 meses de gobierno, que es el tiempo que lleva Maurice Armitage en el CAM.

Aquí también vale la pena que el ciudadano se pregunte si los asuntos pendientes de la ciudad los podría solucionar un nuevo alcalde en los dos años que le restan a este periodo.

Respuestas como “porque me cae mal” o “porque no me gusta como habla” no pueden ser motivaciones válidas en un asunto con tantas implicaciones para la ciudad. Esto es un asunto de argumentos, a un gobernante se le revoca por incumplir su programa de gobierno, no por razones banales.