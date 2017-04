Los beneficios de exfoliar la piel

Hilda Herrera, dermatóloga y vocera de Natura, explica por qué es importante exfoliar la piel.

¿Qué es exfoliar la piel?

Exfoliar la piel es realizar un procedimiento en el cual se eliminen las capas más externas de la piel que están compuestas por células muertas, con el objetivo de despertar nuevas células para que las reemplacen y de esta forma obtener una piel más suave, joven y renovada.

¿Cómo preparar la piel para la exfoliación?

La piel debe estar limpia, utilizar un jabón suave sea en barra o sea líquido, para que no vaya a causar irritación, otra cosa importante es evitar realizarla en casos en que haya heridas en la piel o quemaduras por el sol en la piel de la cara.

¿Qué errores no debemos cometer cuando queremos exfoliarnos en casa y acudimos a productos caseros para este fin?

Evitar el uso de frutas acidas que puedan irritar la piel o causar manchas si hay exposición solar y evitar realizar un masaje muy agresivo al aplicar productos como el azúcar para no lastimar la piel.

Después de la exfoliación, qué pasos seguir.

Una vez se realice la exfoliación se debe aplicar una crema hidratante o nutritiva, idealmente de activos naturales, ya que al haber eliminado esa capa de células muertas de la piel esto permite que otros productos que beneficien la piel puedan penetrar más fácilmente y así conseguir un mejor aspecto; tampoco no hay que olvidar aplicar un protector solar ya que la piel está más sensible.

¿Qué productos son ideales para este proceso?

Para la exfoliación existen productos que contienen sustancias como el ácido salicílico o el ácido glicolico que logran este objetivo; también tienen esa propiedad activos naturales como la castaña o el maracuyá.

¿Si estamos exfoliando los pies o manos, difiere de los procesos de exfoliación en el rostro?

Si, definitivamente la piel de manos o pies es muy diferente a la del rostro, la piel más gruesa del cuerpo se encuentra en palmas de manos y plantas de pies, y la piel más delgada está en el rostro, por esta razón, en los pies la piel se engrosa más y así mismo la exfoliación puede realizarse de una manera más fuerte que al aplicar los productos en la piel del rostro.



Al depilar nuestras piernas, ¿debemos exfoliar o no nuestra piel?

No es conveniente exfoliar la piel al depilarse ya que fácilmente puede presentarse irritación, porque después del proceso de depilación la piel puede quedar más sensible. Recomendable solo hidratar.