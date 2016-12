Lo que no se vio

Redacción: Gloria Toro’s

■ El inicio del festejo, la banda del Batallón de Policía Militar N°3 ingresó al ruedo de Cañaveralejo, para rendir honores al pabellón nacional y al departamento del Valle.



■ Se escucharon el feliz cumpleaños y las mañanitas en conmemoración de los 60 de la inauguración de la Plaza de Cañaveralejo.



■ Lo diestros lucieron los siguientes ternos: Guerrita Chico: Grana, oro y cabos blancos, José María Manzanares: azul media noche, oro y recamado en morillas blancas, Andrés Roca Rey: tabaco, oro y remates en hilos blancos.



■ Buenos inicios de capa del colombiano Guerrita Chico en el que abrió plaza.



■ El primero de la tarde, llegó a la vara cojeando de su para trasera izquierda.



■ La faena con la muleta por parte de Guerrita tuvo altibajos que no acabaron en beneficio del torero, quien vio silenciada su labor.



■ El segundo de la tarde se quedó parado, agarrado al piso.



■ Manzanares aligero al ver las condiciones del toro y entró a matar rápidamente. El toro fue pitado camino al destazadero.



■ Con el sexto Guerrita Chico echo mano de sus buenas maneras para construir un buen tercio de capa.



■ Guerrita Chico brindo a José María Manzanares y a Roca Rey.



■ 4 de rodillas y el de pecho fue el inició de emoción de Guerrita en su segundo.



■ Faena entonada y conducida con pausas y momentos justos para alar de un toro con recorrido.



■ Un importante número de aficionado inició a gritar con fuerza Colombia, Colombia, grito al que se unió toda la plaza para acompañar la vuelta al ruedo de Guerrita Chico, tras, quizás la actuación más entonada de sus carreta como matador de toros en su patria.



■ La Peña La Sultana rindió homenaje al torero caleño, arrojando sus sombreros cordobeses al paso del triunfador.



■ Inédito paso Manzanares con la capa en el quinto, le hizo el feo.



■ Manzanares al inicio de la faena no acababa de acoplarse a la embestida descompuesta del cornúpeta de Gutiérrez, luego armonizo las dificultades con el conocimiento.



■ Manzanares antes de iniciar la vuelta al ruedo, tras cortar una oreja, se quitó los machos de su traje y los obsequió a un par que niñas que estaban en el callejón de la plaza.



■ Con pundonor salió al ruedo Roca Rey para no dejarse ganar la pelea.



■ La faena del último fue a base de unípases, el toro no acabo de entregarse y la ligazón nunca llegó. Hubo recursos técnicos y taurinos para sacar agua de un pozo seco.