Lo que no se vio en el “triunfo” de Pablo

REDACCIÓN: GLORIA TORO’S

■ En la mañana se burlaron de la norma, la tradición y el decoro al no sortear los astados, el español aprovecho la manguala para dejar al colombiano lo que sobro.

■ La corrida inicio a las 4:30, por cuanto hubo que refaccionar el ruedo tras un fuerte aguacero que cubrió la plaza de Cañaveralejo.

■ Mientras esperábamos el inicio del festejo la banda interpretó una serie variada de pasodobles.

■Los diestros lucieron ternos así: Miguel Abellán: primera comunión, plata y cabos blancos, Gustavo Zúñiga: verde manzanar|, oro y cabos negros, Pablo Hermoso de Mendoza: chaquetón vino tinto y negro, con bordados en blanco, sombrero calañés.

■ Abellán inicio su labor con un capote suave, cuidadoso y templado, todo acorde a las condiciones del ruedo.

■ Clovis Velásquez dejó una buena vara al de Achury.

■ Los banderilleros Gustavo García y Ricardo Santana.

■ Con la muleta el español prodigo pases suaves y templados, dejando siempre el engaño en la cara.

■ Miguel Abellán sobrepaso las incomodidades del ruedo blando y resbaladizo. Hubo altibajos normales por la lluvia.

■ La estocada de Abellán fue defectuosa, cada o desprendida, como se le quiera llamar.

■ El segundo tuvo una salida lánguida y caminadora, luego despertó y comenzó a meter la cabeza.

■ Gustavo Zúñiga colocó banderillas, lucidas, emocionantes y con exposición.

■ Pablo Hermoso cumplió con llagar a Cali, con lo que sí no cumplió es con una buena actuación en su primero, no expuso, no nos dejó ver lo que esperábamos.

■ Lo que lidio Hermoso, fue un torito sin presencia, uno que apenas si cruzaría el mínimo de edad exigido.

■ La faena de Abellán apenas cumplidora, sin llegar a sobresaliente.

■ Petardito de Gustavo Zúñiga de Capote, desde el capote, pasando por las banderillas, la muleta, llegando a un acero maltrecho. Dejó ir sus oponentes con mucha pena.

■ Para el cierre saltó al ruedo otro imberbe “toro”, que vergüenza que nos vean la cara y nos vendan como toros, los que aún no lo son.

■ Qué pena que Don Pablo escoja estos astados para actuar en nuestra tierra, otro cantar es en España, donde le exigen toros.

■ El adelantado persiguió y cumplió con lo que le exigieron.

■ El palco tras una buena actuación, un bajonazo y un rejón certero, le entregó una oreja a Pablo Hermoso.