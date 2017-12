Las 30 marcas deportivas más valiosas del 2017

Tomando como referencia el nivel de impacto que generan a nivel de engagement, Top of mind del consumidor y ventas alrededor del mundo, los listados parecerían estar muy centralizados en el mercado estadounidense, sin embargo, el volumen que genera en los términos de evaluación supera cualquier expectativa.

Siendo la NFL el evento deportivo que más facturó en la última temporada, el Mundial de la FIFA recién se ubica en el cuarto lugar, por detrás de los Juegos Olímpicos en sus versiones de verano e invierno y superando a otras ramas del deporte como son los juegos universitarios de los Estados Unidos y la UEFA Champions League.

1. NFL 663 millones, 2. Juegos Olímpicos 419 millones, 3. Juegos Olímpicos de Invierno 285 millones, 4. Copa Mundial de la FIFA 229 millones, 5. NCAA Final Four (básquet universitario) 228 millones, 6. Lucha Libre 195 millones, 7. UEFA Champions League 185 millones, 8. Fútbol americano universitario (playoffs) 176 millones, 9. Daytona 500 140 millones, 10. Serie Mundial de Béisbol 124 millones.

Atletas

Por el lado de los deportistas, Roger Federer continúa siendo el más valorado del mundo y sin considerar los ingresos por primas y patrocinadores personales se supera la barrera de los 35 millones de dólares por año.

1. Roger Federer 37.2 millones, 2. LeBron James 33.4 millones, 3. Usain Bolt 27 millones, 4. Cristiano Ronaldo 21.5 millones, 5. Phil Mickelson 19.6 millones, 6. Tiger Woods 16.6 millones, 7. Virat Kohli 14.5 millones, 8. Rory Mcllroy 13.6 millones, 9. Lionel Messi 13.5 millones, 10. Stephen Curry 13.4 millones.

Clubes

Por último, repasamos el Top 10 de clubes “más valiosos” alrededor del mundo, en donde sorprende la presencia del emblemático equipo de béisbol, Chicago Cubs, en la décima posición de la tabla.

1. Dallas Cowboys 896 millones, 2. New York Yankees 688 millones, 3. LA Lakers 595 millones, 4. Manchester United 564 millones, 5. FC Barcelona 537 millones, 6. New England Patriots 518 millones, 7. Real Madrid 510 millones, 8. New York Knicks 505 millones, 9. Boston Red Sox 458 millones, 10. Chicago Cubs 457 millones.