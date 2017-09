La temperatura sube

Sube la temperatura, no estoy musitando el famoso tema de los Lebrón. No, me refiero al reciente informe del Ideam y el Pnud sobre el cambio climático, en donde sitúan al Valle y a Cali como altamente vulnerables en el concierto nacional, con las catastróficas consecuencias que se registran globalmente.

Semejante realidad nos obliga a juntar esfuerzos para enfrentar este desafío, a diseñar políticas públicas de largo aliento y a comprometer al conjunto de la sociedad vallecaucana para el conjuro de la tragedia.

La enloquecida motorización de nuestra capital por el fracaso del sistema de transporte masivo, el apantallamiento del las edificaciones del Oeste de Cali que impiden el paso refrescante de los vientos del Dagua, las construcciones desmedidas del sur que comprometen las vertientes de ríos tutelares como el Pance y los empinados edificios que borran de la visual urbana la bella silueta de los farallones, negándonos de paso a todos la caricia de sus brisas; el despiadado trato a nuestros ríos que ya solo existen en nuestra memoria.

A nivel regional impacta drásticamente la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles, la ampliación de los cultivos de caña de azúcar y sus quemas indebidas, convirtiendo el horizonte vallecaucano en una monótona tonalidad de un paisaje impuesto que deseca cañadas y desertiza nuestros feraces campos.

Nuestros recursos naturales conforman la fortaleza de la casa que compartimos, cuando de ellos se abusa, se comprometen sus cimientos y sobrevienen las tragedias. Ahora que estamos notificados, nos toca asumir la defensa innegociable de nuestra sobrevivencia y de las demás especies, a partir de una perspectiva distinta del progreso.