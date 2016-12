La salsa brava también es para las mujeres

Este año el encuentro de melómanos y coleccionistas que se realiza durante los cinco días de la Feria de Cali, llega a su versión número 25, a pesar de ser evento considerado másculino, cada vez las mujeres ganan más especio en él, prueba de ello es que se realizará – por seguna vez – un día dedicado a ellas.

Detrás de la coordinación de este día está Diana Milec Cifuentes Leiton, una psicóloga de 31 años que se enamoró de la música y de la salsa por la herencia de su padre y su barrio.

“Mi papá escuchaba salsa, un gran salsero, pero nací y crecí en el Distrito de Aguablanca en el barrio El Poblado ll, donde antes de comprar el mercado compran el equipo de sonido. Recuerdo de mi niñez los 7 de diciembre cuando los vecinos salían a limpiar y pintar los andenes escuchando salsa, canciones de Henrry Fiol y haciendo los pasos que él hacía, eso se quedó en mi mente”, comenta Diana.

En ese momento, esta psicóloga de profesión, todavía no sabía qué sería de su vida, pero en el 2005, por esas cosas de la vida, conoció al melómano Jhonny Santacruz, quien la invitó a una audición en el barrio Floraria.

“Cuando llegué a la audición inmediatamente volví a mi infancia. Dije: esto me recuerda a mi barrio, me recuerda la salsa brava, la salsa dura, la salsa que no es comercial, los LP que mi papá guardaba”, dice Diana.

Esta joven desde muy pequeña ya estaba ligada a la salsa, incluso con su nombre. “Nací en 1985 y mi papá me quería poner Ana Mile, como la canción del grupo Niche, pero a mi mamá no le gustaba el Ana, entonces conciliaron y me pusieron Diana. Y por esas cosas de la vida mi papá le agregó una C a Mile y quedé Diana Milec”.

Noches de salsa

Este recuentro con la música de su infancia llevó a esta caleña a investigar e involucrarse cada vez más y más con la salsa hasta crear en el 2010 un foro audición llamado Noches de Salsa.

“Con el conocimiento que adquirí en esos cinco años, junto a Alexander Daza, empezamos a realizar unos foros para mostrar la gente que sabe de salsa, que tiene conomientos de la música, tuvimos al melómano Isidoro Korkidi, reconocido por su investigación en la música, a Alex Duque, percusionista e investigador y pedagogo de la Universidad del Valle, era un espacio académico”, expresó Diana Milec.

Noches de Salsa se realizó durante dos años, dos veces al mes en el Centro Cultural de Cali, pero por las ocupaciones académicas de Diana se suspendió. “Empezamos con 12 personas y terminanos con una asistencia de 300, tuvieron que prestarnos el salón Madera del Centro Cultural porque era mucha gente. Éramos muy juiciosos, después de cada evento hacíamos una evaluación, siempre había algo por mejorar y lo hacíamos”, indicó Diana.

Primer encuentro

Todo el recorrido en la salsa le sirvió a Diana Milec para que fuera, en el 2014, la coordinadora durante del encuentro de melómanos y colecionistas del día dedicado a ellas y denominado: Mujeres programando música de mujeres.

“Las mujeres siempre han estado (en el encuentro de melómanos y coleccionistas), solo que como actores silenciosos acompañando a los esposos pero aprendiendo mucho de la salsa”, dijo Diana, quien cree que las femeninas siempre están vinculadas a la salsa.

Realizar el encuentro de melómalonos y coleccionistas por primera vez era todo un reto. “Fue el último día de la feria, el 30 de diciembre, cuando la gente ya no se queda hasta al final, teníamos muchos nervios, pero todo salió bien y tuvimos público hasta las 3:00 a.m. cuando se terminó”, aseguró Diana.

En cuanto a la experiencia de realizar el primer día de mujeres en el encuentro de melómanos, esta enamorada de la salsa expresó que: “Fue difícil por varias cosas. Primero, los esposos querían ‘meter mano’ y decir qué podíamos poner y qué no, y la idea era programar lo que nos gustaba a las que estábamos en el evento; segundo, el ego de las mujeres, unas se creían más importante porque era la esposa de Fulanito que es un melómano muy reconocido en el medio, con esas dinámicas me toco lidiar como coordinadora”.

Para esta psicóloga, que el encuentro de melómanos y coleccionista dure los cinco días de la feria de Cali ya habla de su importancia. “Fomenta el conocmiento musical, el respeto por la música, por la salsa, eso es lo que los extranjeros resaltan, por eso seguimos siendo la capital de la salsa, no por el baile específicamente sino porque tenemos ese vínculo de atesorar esas reliquias musiciales”, puntualizó Diana Milec.

El dato

El día 26 de diciembre, la temática de melómanos y coleccionistas será: “De mujer a mujer”, la invitada es Yolanda Rivera, cantante de la Sonora Ponceña en la década del 70, y quien estará acompañada de la Orquesta Canela. La coordinadora de este día es Diana Milec Cifuentes.