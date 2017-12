La más bella oración

– Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante

– Dame grandeza de espíritu para perdonar

– Dame paciencia para comprender y esperar

– Dame voluntad para no caer

– Dame fuerza para levantarme si caído estoy

– Dame amor para dar

– Dame lo que necesito y no lo que quiero

– Dame elocuencia para decir lo que debo decir

– Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos

– Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos

– Haz de mi un instrumento de tu voluntad

– Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida

– Déjame saber que es lo que tu quieres de mí

– Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga

– Por último, anda conmigo y déjame saber que así es.