La insensatez de los “maduristas”

¿Qué nivel de cordura puede quedarle a alguien que hoy le manifieste algo de respaldo a la revolución bolivariana y a Maduro? Hace unos años, cuando se inició ese proyecto político en Venezuela era comprensible que tuviera adeptos. El carisma de Chávez y el concepto del socialismo del siglo XXI eran componentes de una fórmula atractiva. Sin embargo, hace mucho la receta fracasó y hoy los resultados son prominentes.

Un país sin democracia, unas instituciones vencidas, una economía quebrada, una violencia desbordada, un pueblo oprimido y hambriento. Ante los hechos de la semana pasada, a tres reacciones hay que hacerles seguimiento: A la amenaza de Maduro de develar secretos del proceso de paz ante lo que consideró una traición de su ex mejor amigo, Juan Manuel Santos. Todos intuimos que hay negocios debajo de la mesa de La Habana, fantástico sería conocerlos de mano de la elocuencia y de la prudencia de Maduro.

No me sorprendió el respaldo de las Farc a la revolución bolivariana y a su líder. Sin embargo, me gustaría escuchar las razones por las cuales los recién reintegrados guerrilleros, ahora líderes políticos, consideran que los resultados del vecino país son dignos de emular. También quisiera tener claro si implementar el modelo venezolano hace parte de su plataforma programática. ¿Qué piensan de que Maduro arme 500 mil civiles? Por último, vale la pena hacerle seguimiento a Santos. ¿Se mantendrá firme en sus críticas?

Venezuela es un excelente espejo para nuestro país en la coyuntura del “fast track”. ¿Qué ruta nos están trazando las reformas que estamos adelantando en el Congreso? La incertidumbre es una realidad frente a la cual a lo único que podemos apelar es a la sensatez de los colombianos en las contiendas electorales que se avecinan.