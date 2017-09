“La hinchada de Deportivo Cali es muy exigente”: Andrés Felipe Roa

Una larga semana de entrenamientos está viviendo Deportivo Cali previos a lo que será su periplo por tierras antioqueñas la próxima semana. El miércoles 13 de septiembre visitando al DIM por la ida en las semifinales de la Copa Águila y el fin de semana siguiente, visitando a Rionegro por la fecha 12 de la Liga Águila II.

Andrés Felipe Roa, quien mostró un sólido rendimiento en la victoria contra Bucaramanga, expresó sus sensaciones relacionadas a la actualidad de su equipo, comentó las falencias que debe mejorar el colectivo ‘azucarero’, marcó quienes son los líderes del equipo y confesó su pensamiento, en relación a la compleja hinchada ‘verdiblanca’.

“Errábamos pases y no eramos precisos, eso generaba que al equipo lo cogieran mal parado y recibiera jugadas de gol en contra. Pero eso lo hemos mejorado partido a partido. He trabajado por la banda, el profe me pide que ayude en marca, debo seguir mejorando. El equipo va por buen camino, debemos seguir fortaleciendo las virtudes”, comentó Andrés Roa

“Caemos mucho en el juego de la gente, es decir, cuando jugamos para atrás a la hinchada no le gusta y nos llenamos de ansiedad. Tratamos de ir para adelante pero sin ser precisos y ahí fallamos porque el equipo contrario le gusta jugar a la contra, nos coge mal parados y estamos en riesgo de recibir gol”, complementó.

Hinchada

“Sabemos que la hinchada de Deportivo Cali es muy exigente, por eso siempre tratamos de estar fuertes de la cabeza. A pesar de que nos afecta lo tratamos de superar para enfocarnos en los partidos. Eso lo hemos mejorado y mucho más de local que es cuando se siente más la presión”

Líderes del equipo

“Néstor es un gran líder, con toda su experiencia siempre nos apoya para que vayamos adelante. Además de Andrés Pérez, cuando estamos en momentos difíciles Moiraghi siempre esta dándonos una voz de apoyo. Lo hace muy bien como líder”

Psicóloga

“Venimos haciendo trabajos con Amalia, han sido importantes porque nos han ayudado mucho a superar las adversidades. En esa parte también estamos mejorando. Esta semana debemos planear bien nuestros próximos partidos, estas semanas serviran para potenciar nuestro trabajo”