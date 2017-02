La desvalorizada de telecomunicaciones Emcali

Hace 10 años el viacrucis del entonces Gerente de Emcali, Eduardo José Victoria, era el mismo que hoy: Las Telecomunicaciones dejaron de ser la joya de la corona y se convertían en una carga pesada o mejor a desaparecer. Fueron apareciendo Telmex – Claro, Movistar-Telecom, EPM – Une y ETB principalmente, con estructuras agiles, tecnología, servicios modernos, funcionarios en el barrio, con sentido de comercialización.

Emcali, después de ser la dueña del patio como monopolio en telecomunicaciones, se quedó sin la cola del celular, con líneas fijas agonizantes y tan solo con el 23% del mercado de internet.

Efectivamente de los 400 mil suscriptores que tiene la ciudad en internet de banda ancha, Emcali tan solo tiene 95 mil clientes al cierre del 2016. El negocio monopólico cambió, no resiste el uso ni el abuso y el modelo burocrático estatal ya no funciona, en una economía de alta competitividad.

No tenemos el Plan de Desarrollo de las telecomunicaciones, que es el de la ciudad, luego estamos lejos de ser ciudad digital-inteligente, no es si no ver los semáforos ó la densidad de internet/100 habitantes de Cali, que no llega a 20.

En telecomunicaciones Emcali ya completó 3 años continuos dando pérdidas, en el 2017 su transformación es inaplazable. Hemos tenido permanente y alto detrimento patrimonial, por lo que es urgente llevar al Concejo la factibilidad de este negocio, y se debata con la ciudad, porque su desvalorización es muy alta.