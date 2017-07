La coca es inocultable

Al Gobierno le quedó grande la erradicación de cultivos ilícitos.

Solo hasta esta semana el Gobierno Nacional reconoció el problema de los cultivos ilícitos. Antes, pese a informes de la ONU y Estados Unidos, que indican que Colombia está nadando en coca, se le había sacado el cuerpo al tema.

El propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que esta semana ofreció su renuncia si no logra erradicar 50 mil hectáreas de plantaciones ilegales este año, había subestimado el asunto, diciendo que el incremento de los cultivos ilícitos no representaba una amenaza, porque sin las Farc en la escena no habría quien los procesara y comercializara.

Según la ONU, entre los años 2015 y 2016 los cultivos de coca en Colombia pasaron de 96 mil hectáreas 146 mil. Desde que se prohibieron las fumigaciones con glifosato, las plantaciones ilegales han tenido un crecimiento exponencial en el país y el Gobierno Nacional ha sido incapaz de sustituir el herbicida con otro método de erradicación efectivo.

Con ese panorama, el Ministro de Defensa no debería esperar a diciembre para renunciar, debería hacerlo ya, pues así cumpla la meta de erradicar 50 mil hectáreas, el problema de los cultivos ilícitos está desbordado.

El crecimiento de las plantaciones de coca tiene incidencia directa en los problemas de seguridad ciudadana, pues al haber más droga en el mercado, son mayores las disputas por el control y más los consumidores que terminan robando y hasta matando para financiar su adicción.

Lo que no se entiende es porqué si está claro que no se puede volver a fumigar, no se redoblan esfuerzos y se recurre a otros métodos de erradicación. Con el país nadando en coca, no habrá paz.