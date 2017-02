José Izquierdo, el mejor extranjero en el fútbol de Bélgica

El colombiano José Heriberto Izquierdo fue destacado como el mejor jugador extranjero de Bélgica. El premio ‘Soulier d’or’ le fue entregado al delantero pereirano por el actual estratega de la Selección de Bélgica, el español Roberto Martínez.

Izquierdo dijo que siempre trabaja para ser el mejor de su equipo y que ahora solo espera en volver a ser campeón con el Brujas y tener la oportunidad en la Selección Colombia. “Es un orgullo grande y un honor para mí recibir este premio, ojalá me pueda abrir las puertas de la Selección; esa es la meta que me he trazado y ojalá se me de esa opción”, dijo jugador de 24 años.