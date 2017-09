Hoy llega el Papa Francisco

Hoy 6 de septiembre a las 4:30 p.m. llegará a la ciudad de Bogotá el Papa Francisco, iniciando así su agenda oficial en su visita de cuatro días a Colombia.

Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, serán las ciudades que visitará y aunque el día de hoy no se tiene prevista nada específico, mañana muy temprano se dará inicio a las actividades oficiales de la visita.

En Bogotá

Se tiene previsto para mañana en la ciudad de Bogotá:

9:00 a.m. Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño

9:30 a.m. Visita de cortesía al Presidente en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño

10:20 a.m. Visita a la Catedral Primada de Colombia.

10:50 a.m. Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio, en la Plaza de Bolívar.

11:00 a.m. Encuentro con los obispos en el salón del Palacio Cardenalicio.

3:00 p.m. Encuentro con el Comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica

4:30 p.m. Santa Misa en el Parque Simón Bolívar.

Seguridad

Se contará con el apoyo de casi 7.650 voluntarios, que apoyarán la logística y seguridad en las actividades entorno a la visita del papa. Entre ellos 1.000 son funcionarios de entidades distritales.

La llave de la ciudad, que será entregada en la noche de hoy, fue tallada de una puerta de madera que pertenecía al Bronx, por jóvenes que habitaron la calle y que hoy adelantan un proceso de rehabilitación en entidades del Distrito.

Durante dos meses y medio trabajaron en la elaboración de este símbolo de la ciudad, que contiene parte de la historia de Bogotá y varios de sus íconos.

A la población vulnerable de Bogotá se le ha dado prioridad, por eso un grupo de 12.000 personas entre adultos mayores, personas en discapacidad y exhabitantes de calle, serán los invitados de honor, por parte de la Alcaldía Peñalosa, a la misa presidida por el papa en el parque Simón Bolívar.

Garantías en la tecnología

Se pusieron en marcha acciones desde las áreas especializadas como Industria y Vigilancia y Control, orientadas a apoyar desde su competencia todo el sistema en el país.

Entre las acciones realizadas por el MinTIC, se realizaron mediciones de calidad de servicios celulares en las cuatro ciudades que visitará el Papa Francisco, que permitieron determinar las necesidades de infraestructura adicional a instalar.

Dada la gran afluencia de público esperada en los eventos masivos programados entre el 6 y el 10 de septiembre, los servicios podrán sufrir congestión, lo cual implicará que habrá limitaciones en la prestación del servicio para los usuarios en ciertas zonas de las ciudades visitadas.

A efectos de mitigar lo anterior, el Ministerio realizó acompañamiento y estableció canales de comunicación entre operadores móviles y administraciones locales de las citadas ciudades, con el fin de facilitar el despliegue de las soluciones requeridas para mejorar las condiciones del servicio celular.