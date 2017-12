Horóscopo: consejos para el 2018

Estos son los consejos de los astros para todos los signos del Zodiaco en 2018. El horóscopo completo de cada signo se puede consultar en el siguiente video.

Aries:

Esfuércese por controlar su mal carácter y por corregir algunas conductas que dificultan sus relaciones interpersonales, o tendrá muchos problemas este año.

Tauro:

Trate de verle el lado positivo a las cosas y verá como su ambiente mejora. Escuche a los expertos, atienda consejos.

Géminis:

Crea en usted, crea en su intuición, haga lo que considere mejor para usted, entienda que usted debe ser su prioridad, así es que no deje de cumplir sus sueños por cumplir los de otros.

Cáncer:

Deje de mirar el pasado, despréndase de malos recuerdos, olvide a personas que no le convienen y verá que su vida será más tranquila y se podrá concentrar en el presente.

Leo:

El mundo no gira a su alrededor, debe tener eso claro o pasará por egoísta y personas valiosas se alejarán. Puede ser el centro de atención, como le gusta, pero no haga sentir mal a otros, o se arrepentirá de ello.

Virgo:

Evite los comentarios imprudentes, no lance indirectas y no opine de lo que no le preguntan, estas son las causas de la mayoría de sus problemas.

Libra:

Aproveche su capacidad de conciliación para ayudar a personas o grupos cercanos que tienen conflictos, no se margine, con sus buenas maneras podrá serles muy útil y eso le hará sentir feliz.

Escorpio:

A la hora de explorar negocios y nuevas posibilidades laborales, no renuncie a su estabilidad hasta que tenga la seguridad de que el nuevo escenario es seguro para usted.

Sagitario:

Debe esforzarse por respetar a las personas, por decir las cosas de buena manera, o gente cercana a usted podría alejarse por su forma de ser.

Capricornio:

Aprenda a escuchar a quienes le aconsejan con buenas intenciones. Muchas de sus equivocaciones se deben a que no aplica los buenos consejos.

Acuario:

Recuerde que las personas perfectas no existen, no idealice a nadie y así se evitará desilusiones y dejará de exigirles a las personas lo que no tienen.

Piscis:

Debe pulir actitudes y detalles de su personalidad para encajar de mejor manera, tenga claro que las demás personas no están obligadas a ser como usted quiere, así su vida será más agradable.