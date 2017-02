El Valle del Cauca cuenta con cinco nuevas Ordenanzas sancionadas por la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, las cuáles fueron estudiadas en las recientes sesiones extraordinarias.

El Secretario General de la Asamblea del Valle Sebastián Jare Quiñonez Castillo, recordó que las iniciativas que entran a regir son: las autorizaciones a la Gobernadora para declarar de utilidad pública el proyecto educativo y cultural Manzana de Bellas Artes, para comprar predios en Candelaria para infraestructua vial y para la conservación del recurso hídrico en el Valle, la modificación de la Ordenanza que crea el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación del Valle , y la que autoriza un cupo de endeudamiento a la Gobernación.

***

Ayer se conoció que la Procuraduría General de la Nación, absolvió de cualquier imputación de cargos al ex alcalde y senador de la Alianza Verde Jorge Iván Ospina por las denuncias por las supuestas irregularidades en la suscripción del otro sí del contrato interadministrativo entre el Municipio de Cali y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle .

Según la Procuraduría “las conductas investigadas no constituyen faltas displinarias por lo cual ordenó archivar el proceso”. También fueron exonerados el ex gerente del Centro De Diagnóstico Automotor del Valle José Gustavo Castillo Rivera y al ex secretario de Tránsito de Cali Alfredo Alexander López Montoya.

****

El representante a la Cámara Alvaro López Gil destacó con positivismo el reciente informe de la Cámara de Comercio de Cali sobre el crecimiento de las exportaciones en el Valle del Cauca.

El dirigente vallecaucano destacó cómo Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales del departamento en donde las ventas al país del norte crecieron un 25.2% el año pasado. Sin embargo, López hizo un llamado de atención para cuidar las relaciones con Ecuador, con quien las exportaciones tuvieron un comportamiento negativo que llegó a menos 22.4%.