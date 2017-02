Fuerte regaño por hurto de vehículos

La denuncia hecha por la Asociación de Comerciantes de Autopartes (Asopartes) y publicada la semana pasada por este medio, en la que se reportaba el hurto de 4.570 vehículos, el año pasado en Cali y 350 sólo en el mes de enero, comenzó a ejercer presión ante las autoridades, así quedó demostrado en un audio que se está haciendo viral a través de las redes sociales.

En la conversación intervienen supuestamente un coronel molesto y al parecer una teniente de la Sijín, reclamando sobre la poca efectividad para combatir en hurto de automotores y hasta lanzando graves acusaciones.

Dice el coronel, de quien las autoridades no han confirmado su nombre, que lo que necesita es que investiguen, que cojan a los que están robando, usando una palabra soez. “Para que usted me cuente que miró las cámaras, que se robaron un carro y que las cámaras no sirven y que no tienen buena imagen, eso me vale cinco, yo lo que necesito es que investigue, que produzca, así de sencillo”.

Pero el funcionario fue más allá, al insinuar que ante las pocas capturas, la Sijín estaría trabajando con los bandidos. “Si usted no me da resultados, es porque usted está robando los carros con los bandidos, así que me tienen que dar resultados y si no le gusta, pues diga qué va a hacer”, advirtió.

En el audio, que corresponde a una comunicación radial, se escucha como el alto oficial pide que pase la Teniente de Automotores para que rinda cuentas: “ A ver qué han hecho con ese poco de carros que se robaron, se roban diez motos al día, ocho carros al día y la Policia de la Sijín no hace nada, o ¿se los están robando ellos? Salga a ver mi teniente, salga a dar radio, dígame, explíqueme por qué”, pregunta exaltado.

Respondiendo al llamado, la Teniente explica que están en una fábrica donde hurtaron, al parecer, dos camionetas. “Estamos tratando de descargar el video para observarel vehículo del cual descienden los atracadores. Al preguntar a las autoridades de la Policía sobre el hecho, indicaron que no estaban autorizados para hablar del caso y que la orden llega de Bogotá.

Sorpresivo atraco

Mientras el audio genera polémica, algo insólito ocurrió en la ciudad de Popayán.

Un patrullero de la policía fue interceptado por dos hombres que lo amenazaron con arma de fuego y se le llevaron la motocicleta en la que se desplazaba por la avenida de Los Estudiantes.

La acción fue vista por varios transeúntes que llamaron a la línea de emergencia.

Luego de un rápido operativo, las autoridades lograron capturar a los dos delincuentes y recuperar la moto.

Pero lo que más sorprendió a los uniformados es que uno de los asaltantes resultó ser otro patrullero que se encontraba de vacaciones y su compañero era un comerciante, según información de las autoridades.