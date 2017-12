Firmó Avimeled Rivas

Todavía no ha finalizado el presente año y ya América de Cali en cabeza de su presidente Tulio Gómez, oficializaron la primera contratación de cara a la temporada 2018.

Hablamos del volante de primera línea Avimeled Rivas, quien llega procedente del Deportes Tolima. Rivas estampó su firma en un contrato que lo vincula con América por dos años, en condición de préstamo sin opción de compra.

En charla con el programa ‘El Punto Deportivo’ de Santiago de Cali, el nuevo mediocampista ‘escarlata’ se expresó en relación a esta nueva aventura en su carerra.

“Para mi es importante llegar a un club como América de Cali y dejar mi experiencia al servicio del equipo. En Deportes Tolima he tenido buena continuidad y llego a América en un momento bueno de mi carrera en el que le aporte a ese equipo. Ahora todo sera al servicio de América2, sostuvo Rivas.

Su estilo de juego “Tengo la característica de tener un buen despliegue, de regresar porque los volantes de ahora deben tener un buen regreso cuando aportan en ataque. Tengo mucha entrega y sacrificio. Uno como persona uno debe mejorar sus errores, corregir muchas cosas en mi vida y por eso me han llegado muchas bendiciones como la de jugar en América”

“Los jugadores que salvaron del descenso a América me les quito el sombrero, esa presión no era fácil de manejar y también con el profe que los supo llevar hasta una semifinal. Gracias a Dios me fue bien en los exámenes médicos, el profe Ochoa me dijo que estoy 100 % sano y mas alegría cuando me dijo, Bienvenido al Amèrica”, cerró el volante de 33 años.