Expectativa por cambios en movilidad en Cali

Garantizar la movilidad de los caleños y fortalecer el sistema de transporte masivo hacen parte de los retos del proyecto de acuerdo “Plan Integral de Movilidad Urbana de Santiago de Cali”, Pimu, que se debate por estos días en la Comisión del Plan y Tierras del Concejo.

Los ponentes del proyecto, Diego Sardi y Carlos Hernán Rodríguez, manifestaron la necesidad de que el Pimu no sólo priorice el transporte público sino que integre los diferentes sistemas.

La iniciativa se espera votar en primer debate en la comisión antes que termine noviembre y el estudio continuará en diciembre si el alcalde Maurice Armitage convoca a un periodo de prórroga durante los primeros diez días del próximo mes.

Sardi aclaró que “el proyecto no hace referencia a ninguna obra o proyecto en particular, no se detiene en detalles en el tren de cercanías, en las bicirutas, en un sistema de semaforización de última generación. Es un marco general que pretende dejar un plan de acción a la siguiente administración”.

Según Sardi, hoy el sistema de transporte público es muy desordenado en Cali, debe ser viable económicamente para los operadores y cómodamente utilizable para los ciudadanos.

En el 2009 salió una norma del gobierno nacional que exije que todos los municipios deben adoptar su plan de movilidad urbana y en el 2012 se iniciaron los estudios, que se presentaron al Concejo en noviembre.

El concejal Carlos Hernán Rodríguez manifestó que la iniciativa se debate en la Comisión de Plan desde hace quince días y actualmente se discute el sistema de transporte público y lo que busca el plan es integrar a todos los actores, siendo la columna vertebral el MIO, entre ellos las gualas del oriente de Cali, los camperos de la zona de ladera y los buses tradicionales.

El Pimu es un plan maestro que da las herramientas pero quien ejecuta las políticas públicas será el alcalde, expresó el cabildante .

“El plan de movilidad busca desincentivar el uso del transporte privado, pero mientras el transporte público no funcione adecuadamente, nadie va a dejar de comprar su carro o su moto” dijo Rodríguez.

En ese sentido, con el proyecto se busca también combatir la informalidad y el desarrollo de infraestructura que ayude en la movilidad.

Los temas

El Plan Integral de Movilidad de la capital del Valle plantea varios temas en el documento puesto a consideración del Concejo. Entre ellos está la movilidad tanto peatonal como en bicicleta.

Así mismo, está la movilidad propia en transporte público, que hace referencia a los diversos sistemas como el MIO, los complementarios, el ferroviario, el fluvial por el río Cauca.

También se tocan otros aspectos como el transporte en taxi, el especial, el de ambulancia, el privado, entre otros.

Así mismo, hace referencia a los diferentes tipos de estacionamiento.

Los puntos álgidos

Las prioridades (Diego Sardi).

El concejal Diego Sardi indicó que temas álgidos siempre hay porque “la gente termina opinando cuando se ve afectada en algún punto específico”.

En ese sentido, explicó que en el caso del transporte público, los dueños de los colectivos dicen que el proyecto es muy malo porque en el largo plazo los van a sacar, otra gente dice cómo le van a dar prioridad a las motos.

“Aunque el proyecto considera que se le debe poner pico y placa a las motos, no es de obligatorio cumplimiento del alcalde”, dijo Sardi.

Como se recordará el Pimu hace parte de una Ley nacional, del Plan Nacional de Desarrollo que obliga a tener unas prioridades en los sistemas de transporte. “Eso es lo que dice la Ley, no es que nos estemos inventando. No es que se van a acabar los carros oque Cali se va a llenar de motos ” afirmó Sardi.

Parqueaderos públicos (Carlos Hernán Rodríguez).

La iniciativa contempla la reglamentación o estructuración de los parqueaderos de iniciativa pública, un tema álgido que comenzará a discutirse la próxima semana al interior de la Comisión de Plan y Tierras, según indicó el concejal Carlos Hernán Rodríguez.

El cabildante indicó que el Plan Nacional de Desarrollo determinó que una de las fuentes de financiación que tienen los entes territoriales para los sistemas de transporte masivo es el cobro de dicha contribución.

En ese sentido, Rodríguez recordó que la tasa de congestión aprobada por el Concejo no dio los resultados esperados.

Uno de los puntos más álgidosy fundamentales, afirmó Rodríguez, es la integración tarifaria ya que se debe entrar a unificar la tarifa de los medios de transporte con el fin de que el servicio de transporte público se complemente.